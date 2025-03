Viviana Canosa tomó postura en el escándalo de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi y dio sus motivos: "Soy team..."

Casi que no quedan figuras del mundo de la farándula que no hayan tocado el Wandagate. Mucho menos, periodistas. Viviana Canosa no fue la excepción a la regla. A poco menos de un mes de su regreso a la televisión, la reconocida conductora de El Trece se manifestó en favor de uno de los implicados en esta gran novela de verano que incluye a Wanda Nara y Mauro Icardi como protagonistas y a la China Suárez como actriz de reparto.

El buen inicio de Viviana a la tarde, el nuevo programa de Viviana Canosa, se debe en gran medida gracias a la contundencia con que la periodista y locutora opina sobre la actualidad. Y en el Wandagate no podía renunciar a su estilo frontal.

Wanda o Icardi: ¿A quién apoya Viviana Canosa en el Wandagate?

Viviana Canosa no ocultó su simpatía por Mauro Icardi y la China Suárez. La conductora de Viviana a la tarde respaldó a la pareja del futbolista de Galatasaray y la ex Casi Ángeles. Aunque no fue tajante en relación a Wanda Nara, su visión del conflicto deja en claro que está en la vereda opuesta de la exconductora de Bake Off Famosos.

Viviana Canosa respaldó a Mauro Icardi y la China Suárez. Fuente: Captura YouTube @elpaisuy

"Lo tengo que decir, yo soy muy team China e Icardi. Me encanta esa pareja, tengo que decirlo. Y me molesta mucho cuando todas las minas salen a criticar a La China Suárez porque estuvo con este o con el otro", expresó Viviana Canosa en su programa de El Trece.

Viviana leyó en vivo el texto que Mauro Icardi le dedicó a la China Suárez tras el regreso de la pareja de Milán, adonde habían viajado por varios temas, entre estos una audiencia del divorcio entre el futbolista y Wanda Nara en esa ciudad italiana.

"Él le dice ‘Un viaje fugaz, hermoso y especial, no por el destino, sino por la persona que tenía a mi lado. No voy a parar nunca de agradecerte por ser mi compañera en cada camino, en cada batalla. Que la vida nos siga iluminando. Cuando uno hace las cosas con excelencia, recibe resultados que hablan por sí solos, doy fe'", leyó Canosa.

En los últimos días, Mauro Icardi recibió mucho apoyo, en especial luego del escándalo del fin de semana en el Chateau Libertador, cuando el futbolista fue a buscar a sus hijas a la residencia de Wanda Nara y la escena derivó en un tenso episodio de gritos e insultos.

Mauro Icardi no quedó bien tras el escándalo en el Chateau Libertador con Wanda Nara. Fuente: Instagram @mauroicardi.

Tras el episodio del Chateau Libertador, Guido Süller respaldó a Icardi. El mediático compartió en redes sociales el impactante testimonio de una habitante del edificio. La mujer asegura haber visto cómo Wanda montó una escena para escracharlo a Icardi y subir el material a las redes.

En medio de la agudización del escándalo con su ex, Icardi habría iniciado gestiones para una eventual boda con la China Suárez. Así lo confirmó Pepe Ochoa, panelista de LAM, quien aseguró que la pareja ya tuvo una reunión con un reconocido wedding planner.