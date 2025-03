Viviana Canosa se cruzó con el "gordo Dan" y afirmó que lo verá en "tribunales"

El enfrentamiento entre la periodista Viviana Canosa y el militante libertario Daniel Parisini, más conocido como "el Gordo Dan", se convirtió en el centro de atención en las redes sociales, luego de un intercambio de duras declaraciones y amenazas.

El conflicto comenzó durante una emisión del programa de Canosa en El Trece, cuando la conductora cuestionó la reacción de Parisini ante la noticia del grave estado de salud del fotógrafo Pablo Grillo, quien había sido herido durante la represión a jubilados. En su cuenta de X (anteriormente Twitter), el "Gordo Dan" salió a defenderse con dureza, negando las acusaciones de Canosa y acusándola de mentir. "Che mentirosa @vivicanosaok, acá está el video del que me reía. No me reí del estado de salud del fotógrafo", escribió, antes de lanzar una amenaza velada: "Ahora vamos a empezar a jugar en serio. Te va a salir cara esta".

Me va a encantar verte en los tribunales!

Gracias x tu mje directo.

Te espero

Abrazo pic.twitter.com/hcWf86j9qk — Viviana Canosa (@vivicanosaok) March 15, 2025

La advertencia no tardó en generar un torrente de críticas y repudio en las redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron su rechazo a las palabras de Parisini. Ante la lluvia de mensajes hostiles, el militante libertario optó por contactar a la periodista por privado, pero no tardó en difundir el contenido de su mensaje en público. "Me están amenazando de muerte por lo que hiciste. Te vas a comer una grave denuncia, nos vemos", expresó en su publicación.

Canosa, lejos de ceder ante la presión, respondió con firmeza: "Me va a encantar verte en los tribunales. Gracias por tu mensaje directo. Te espero. Abrazo", marcando claramente su postura en este tenso cruce.

El enfrentamiento no terminó ahí. El "Gordo Dan" continuó con una agresiva respuesta, haciendo referencia a las controversiales declaraciones previas de la conductora sobre temas políticos: "Tomar cloro y chuparle la pi... a Alberto te dejó ciega", en alusión a las polémicas que Canosa había generado con su apoyo a ciertos comentarios sobre la política nacional.