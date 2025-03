Yanina Latorre confirmó quién filtró el audio de la abogada de Mauro Icardi despotricando contra la China Suárez

El "Wandagate" encabezó los titulares después de que Mauro Icardi enfureciera a los vecinos de Wanda Nara al irrumpir en su departamento, supuestamente alentado por la China Suárez. Las acciones del futbolista argentino provocaron la renuncia de su equipo legal, y una de las letradas quedó en el centro de la polémica cuando se filtró un audio suyo insultando a la China Suárez. Este lunes, Yanina Latorre reveló quién fue responsable de esa filtración.

En el mensaje de voz filtrado a la prensa, la abogada Lara Piro insultó a la China Suárez por ser una mala influencia sobre su cliente: "La China se va a ir sola. Yo se lo dije que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y pu...", se la escucha decir. En el programa de streaming de Ángel de Brito, Bondi Live, Latorre brindó nuevos detalles del escándalo mediático y sorprendió al contar quién filtró el audio de la abogada.

Quién filtró los audios de la abogada de Mauro Icardi hablando pestes de la China Suárez

La angelita de "LAM" confirmó que Wanda Nara filtró el audio de Lara Piro, la abogada de Mauro Icardi: "Yo tengo un audio hermoso en el que Wanda se hace cargo de que eso lo filtró ella", confirmó la nueva conductora de América TV. "Parece que Wanda graba todas las conversaciones que tiene con Payarola. Está loca, graba a todo el mundo. Ahí te das cuenta que, como ella es tan operadora, no cree en nadie, ni en su propio abogado", agregó.

En su descargo publicado a Twitter (ahora X), Piro apuntó hacia Nicolás Payarola, el abogado de Wanda Nara, como el responsable de filtrar su mensaje. Además, confirmó que ella misma le envió el mensaje a la empresaria: "Cuéntele a la gente, Payarola, que esa grabación ya se la había pasado la Sra. Nara y al Sr. Icardi… y le contestó que yo misma se lo había dicho a él… que no iba a cambiar de abogadas por eso…", escribió la letrada.

Yanina Latorre expuso a Wanda Nara por filtrar los videos del incidente en el Chateau Libertador

Al parecer, los audios de la abogada de su ex no fue lo único que filtró Wanda Nara. En el estreno de "Sálvese quien pueda", su nuevo programa por América TV, Yanina Latorre contó que la mediática también compartió los videos del incidente en el Chateau Libertador con la prensa. El dato le da fuerza a la picante teoría de Susana Roccasalvo sobre Wanda Nara, a quien acusó de armar el escenario enfureciendo a Mauro Icardi para exponerlo en las redes.

Wanda Nara habría filtrado los videos del incidente con Mauro Icardi. Foto: Prensa Telefe

"A mi me lo mandó Wanda, ella me tenía bloqueada del teléfono, de repente me aparece y me los mandó primero en bombita. Después me los mandó en crudo", confesó la periodista, quien habló con Wanda Nara tras el fuerte episodio. "Yo elegí no pasar las imágenes porque creo que las vi en todos y no suman porque son dos criaturas, las vieron en todos lados y algunas las pasamos esa misma noche en el Instagram de LAM", agregó.