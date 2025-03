Susana Roccasalvo fue tajante con Wanda Nara tras el enfrentamiento con Mauro Icardi y dio una impactante teoría sobre el enfrentamiento: "Para generar..."

El pasado viernes por la noche, Mauro Icardi enfureció a los vecinos de Wanda Nara al irrumpir en el Chateau Libertador para iniciar una fuerte pelea que quedó grabada y llegó a los medios de comunicación. Antes de que Wanda Nara rompiera el silencio sobre el encontronazo con su ex, la conductora de "Implacables" Susana Roccasalvo analizó el nuevo episodio del "Wandagate" y lanzó una filosa teoría sobre el enojo del futbolista al aire.

Si bien el abogado de la empresaria aseguró que Mauro Icardi se enojó por las condiciones de Wanda Nara para la restitución de sus hijas, que incluían no permitir la presencia de la China Suárez, la razón que dio el futbolista argentino para apersonarse en el edificio fue para devolver los perros de sus hijas. Aparentemente, el delantero del Galatasaray temía que los carpinchos de su barrio privado atacaran a las mascotas. En Canal 9, Roccasalvo planteó una fuerte teoría al respecto.

La filosa teoría de Susana Roccasalvo sobre el violento episodio de Mauro Icardi con Wanda Nara

En "Implacables", Susana Roccasalvo planteó que Wanda Nara le envió a Icardi los perros a propósito, porque sabe que las mascotas lo molestan. "Wanda sabe muy bien que los perritos lo irritan un poco a Mauro. ¿Usted no cree que fue una provocación de la abuela? O sea, la abuela hace siempre todo lo que su hija Wanda le pide”, teorizó la conductora, refiriéndose a Nora Colosimo, quien estaba presente en el colegio con las nenas cuando Icardi las fue a buscar.

"La abuela sabía muy bien que al llevarle los perritos al colegio donde él fue a retirarlas, las chicas no querrían separarse de sus perritos", agregó, opinando que "fue una actitud bastante provocadora" por parte de la empresaria. "Me parece que ahí hay otro trabajo, ¿no?, de parte de Wanda para generar fuego, y no lo estoy justificando para nada a Icardi, para generarle este fastidio, sacarlo de sus casillas y que terminó de esa forma", cerró sobre el reciente conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

La operación que Wanda Nara se hizo previo al escándalo con Mauro Icardi

Además de su teoría, Roccasalvo llevó tranquilidad sobre la salud de Wanda Nara al explicar la verdad detrás de la operación a la que se había sometido Wanda Nara horas antes de la pelea con Mauro Icardi. "Algunos dicen que es por un cambio de prótesis mamarias y otros dicen otras cosas, pero todo tiene que ver con una cirugía estética", aseveró, remarcando que "no hay ninguna enfermedad, ni nada por el estilo".

En "Bondi Live", Ángel de Brito y sus panelistas contaron la verdad sobre la operación de Wanda Nara. Según contó Santiago Riva Roy, fue por una complicación con sus implantes mamarios. "Lo que pasó es que se le edematizó la parte del pecho, se comprometió la parte de la axila, pero está bien", aseguró. La intervención llegó en un momento delicado, ya que Nara se encontraba en el primer día de recuperación cuando Mauro Icardi entró en su casa.