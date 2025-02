Se supo lo que Carmen Barbieri ocultó sobre el conflicto con Morena Rial

Morena Rial sigue generando alboroto en los medios. Visitó a Carmen Barbieri en Mañanísima y habló de todo. Tras su entrevista, fue invitada a formar parte del panel. Sin embargo, el día que le tocaba asistir no salió al aire. Por eso, la capocómica salió a dar explicaciones.

"Yo fui la que decidió que no viniera. Quiero aclarar que no lo hice por las críticas, muchos lo hicieron y me dijeron de todo. A la tarde me avisaron que iba a venir al otro día y dije ok, pero estuve toda la noche sin poder dormir y esta mañana, le pedí a mi productora que no viniera", dijo Barbieri.

Y agregó: "Le pido disculpas y espero que no se enoje. No la estoy discriminando, al contrario. La nota la querían todos, ella vino y estuvo bien aunque se cuidó bastante cuando hablaba. El programa me gustó pero ya en ocho días terminamos y lo haremos nosotros".

Al parecer, Carmen omitió algunos detalles y fue Ángel de Brito quien salió a ventilarlos. "Hay algo que Carmencita nos ocultó, no fue todo tan light. Hubo un piquete en el programa de los panelistas serios que no quisieron sentarse con Morena", expresó el conductor de LAM.

Morena Rial y Carmen Barbieri

"Dijeron ‘si está la señorita nosotros no nos sentamos en el programa’. Uno fue el doctor Guillermo Capuya y el otro fue Ignacio González Prieto, la cara de policiales de TN. Él no puede estar sentado con una imputada, excarcelada. No es que Morena está libre e inocente, el juez la deja libre por el bebé pero la están investigando -continuó-. ‘Es por una cuestión moral y profesional’ argumentaron los panelistas".