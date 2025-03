Raquel Mancini se sumó a Cecilia Milone y contó un asqueroso momento que tuvo con Nito Artaza: "Conmigo no se jode"

El escándalo desatado por la revelación de Cecilia Milone acerca de su presunta relación amorosa con Chico Novarro salpicó a otras figuras del espectáculo. Uno de los apuntados fue Nito Artaza, exesposo de Milone, quien quedó implicado en el asunto de manera directa.

Recientemente, Cecilia Milone acusó a Nito Artaza de que le hizo pasar malos momentos mientras fueron pareja. Raquel Mancini, otra figura de la farándula argentina durante los noventa y los 2000, se plegó a estos dichos de Milone y contó una anécdota que dejó muy mal parado al comediante.

Raquel Mancini contó una anécdota que deja muy mal parado a Nito Artaza. Fuente: captura El Trece.

¿Qué dijo Raquel Mancini sobre Nito Artaza y Cecilia Milone?

Raquel Mancini relató una situación incómoda que vivió con el humorista Nito Artaza. Según el testimonio de Mancini, el productor intentó tocarla sin su consentimiento en un camarín cuando ambos integraban el elenco de una obra teatral.

En una entrevista con el programa A la Tarde (América), Mancini recordó el episodio y detalló cómo reaccionó ante la actitud de Artaza. "Nito me quiso tocar la cola, por suerte, digamos. Esto fue en el teatro. Yo le dije 'no, pará. Estoy en el teatro, pero conmigo no se jode'. A partir de ahí tuvimos una relación perfecta", expresó la exmodelo.

Mancini también habló sobre la vida personal de Artaza y su relación con Cecilia Milone, quien recientemente hizo públicas acusaciones contra su expareja.

"Nito nunca nada, lo que sí solamente era adicto al sexo. Estaba bárbaro con Cecilia en ese momento y buscaba estar con otra persona. Siempre estaba buscando, nunca se conformaba. Tenía a tres o cuatro mujeres y se le hacían quilombos por tonto, era desprolijo para hacer las cosas. Después cuando lo descubrían decía que él no era y se iba", agregó la modelo en diálogo con A la tarde.

Cecilia Milone destrozó a Nito Artaza

Los dichos de Cecilia Milone están estrechamente vinculados a su conflicto con la familia de Chico Novarro, especialmente con Julieta Novarro, hija del cantante fallecido en 2023.

Invitada al programa de Mirtha Legrand, Julieta Novarro desmintió a Milone acerca de la versión de un noviazgo con su padre y defendió a Nito Artaza, quien quedó mal parado a partir de los dichos de Milone pues de acuerdo al testimonio de la cantante la presunta relación de Cecilia con Chico se habría desarrollado cuando la actriz y cantante aún estaba casada con el comediante.

Milone salió a desmentir a Novarro y, de paso, reveló detalles de su matrimonio con Artaza. "Yo no sabía hablar con la persona con la que vivía. No me podía hacer entender. Me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos, me desesperaba su forma de no oírme el alma", contó.

"En medio de ese verano, una noche muy desesperada, después de una discusión que insisto, era más un pedido de atención que una discusión, yo tomé unas tres pastillas, un hipnótico y dos o tres miorrelajantes, con la intención de dormir todo el día", confesó Milone. De acuerdo con la actriz, en lugar de asistirla, Nito Artaza la metió en la bañadera, la bañó y lle hizo hacer función.