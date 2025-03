Mirtha Legrand le paró el carro a Cecilia Milone tras el escándalo con Julieta Novarro en su programa: "No resiste..."

El conflicto mediático desatado entre Cecilia Milone y la familia de Chico Novarro llegó hasta la mesa de Mirtha Legrand. El pasado fin de semana, Julieta Novarro, hija del cantante, defenestró a Milone por haber referido públicamente presuntas intimidades de su padre, fallecido en 2023.

A raíz de las declaraciones de Julieta Novarro, Cecilia Milone se defendió en redes sociales. En un explosivo mensaje a través de su Instagram, la cantante arremetió contra todos la que la critican.

Mirtha Legrand le respondió a Cecilia Milone

Mirtha Legrand se manifestó a través de mensajes de WhatsApp enviados a la periodista Karina Iavícoli, quien leyó su testimonio en vivo durante Intrusos, programa del que es panelista. "Doy por terminado el tema y esto para mí no resiste análisis", fue una de las frases de la Diva de los almuerzos.

Mirtha Legrand le paró el carro a Cecilia Milone y defendió a Julieta Novarro. Fuente: Captura El Trece.

En su texto de descargo, Milone asegura que Mirtha Legrand le dio micrófono a la hija de Chico Novarro como una especie de venganza hacia su persona. Según su testimonio, Mirtha reaccionó así principalmente porque la actriz y cantante no fue a su cumpleaños.



"Venganza… ¡que me veía venir! No le canté en el cumple, no le fui al primer programa y hoy me hizo destrucción total... cuando sabe perfectamente que yo no instalé la noticia. Ella sabe quién arrancó a hablar... lo sabe ella y su descendencia. En fin... Nada que me sorprenda, ya", expresó Milone.

Sin embargo, la presentadora refutó esta versión. "Yo le agradecí, pero en el medio llama Cecilia por el escándalo que se había generado y decide bajarse, no ir al cumpleaños. Se bajó por el escándalo. Yo no fui quien la invitó, ella se ofreció. Yo le quería pagar", afirmó. Para cerrar el tema, sentenció: "Doy por terminado el tema y esto para mí no resiste análisis".

La revelación sobre la vida amorosa de Chico Novarro que desmentiría a Cecilia Milone

Rodrigo Lussich, uno de los conductores de Intrusos, sumó más información al caso al afirmar que posee detalles inéditos sobre la vida amorosa de Chico Novarro. Según su versión, el escándalo de Cecilia Milone abre una vieja herida en la familia del músico, pero no por la cantante y actriz sino por otra mujer, una presunta amante de Chico, cuyo nombre no trascendió.

Cecilia Milone reveló haber mantenido un romance con Chico Novarro y armó un escándalo. Fuente: Instagram @ceciliamilone.

“Julieta dijo que la relación de su padre con Cecilia no fue trascendente. Hay una tercera mujer que está sufriendo. Chico estuvo ocho años separado de la madre de Julieta, Cristina. Él se fue con esa amiga y no era Milone”, comentó, poniendo en duda la relevancia de la relación entre la actriz y el cantante.

El conflicto comenzó cuando Julieta Novarro participó en La Noche de Mirtha (El Trece) y habló sobre la vida sentimental de su padre. "Mi mamá acompañó a mi papá 50 años, con idas y vueltas. Pero le dio la mano hasta el último día. Él siempre hizo lo que quiso, fue una persona con una libertad enorme. Tuvo relaciones y decía ‘es mi amiga’. Un día, mi mamá le dijo ‘andá con tu amiga’ y lo dejó. Él después quería volver con ella”, relató. Sus declaraciones generaron nuevas disputas y reacciones en el ámbito mediático.