Yanina Latorre defendió a Julieta Novarro y lapidó a Cecilia Milone tras la revelación del affaire con Chico Novarro: "Hiciste mier... a la familia"

Si algo le faltaba a la novela de Cecilia Milone y Chico Novarro es la inclusión de Yanina Latorre. La periodista se metió de lleno en la polémica sobre el presunto affaire y, fiel a su estilo, tomó partido por una de las partes y destrozó a la otra.



Para Yanina Latorre, Julieta Novarro “tiene razón”. La conductora de Yanina 1079 (Radio El Observador) apoyó los dichos de la hija de Chico Novarro, quien cuestionó con dureza a Cecilia Milone acusándola de mentir sobre una presunta relación con su padre.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre el romance entre Chico Novarro y Cecilia Milone?

Yanina Latorre defendió a Julieta Novarro y arremetió contra Cecilia Milone tras la reciente controversia por la relación que la actriz aseguró haber tenido con Chico Novarro. "Hiciste mier... a la familia", sentenció la panelista en su programa de Radio El Observador.

La polémica comenzó cuando Milone declaró públicamente que Chico Novarro había sido "el gran amor de su vida", lo que generó una fuerte reacción en la familia del músico, en particular en su hija, Julieta Novarro. El pasado fin de semana, la actriz fue invitada a la mesa de Mirtha Legrand, donde expresó su malestar por las palabras de Milone. "Horrible, primero porque no son verdades y son completamente inoportunas", afirmó sobre los dichos de Cecilia.



Julieta Novarro también señaló el impacto que estas declaraciones tuvieron en su madre y en su familia: "Para mamá es una situación injusta, para nosotros (ella y sus hermanos) también". Además, subrayó la necesidad de establecer límites en estas situaciones. "Tiene que haber un límite, si vos tenés amor hacia una persona, esto no lo hacés", sostuvo.

Yanina Latorre destrozó a Cecilia Milone por su historial amoroso

Yanina Latorre no solo tomó partido por Julieta Novarro. La periodista incluyó una crítica contra Milone en su defensa de la hija de Chico Novarro.



"Yo creo que, como Milone siempre fue amante de hombres grandes, de hecho hasta con Nito Artaza, que se casó, acuérdense que ella se pasó hablando en todos los programas cómo era él, que estaba casado con Cecilia Oviedo, que era compañera de ella de teatro", lanzó la panelista de LAM.

Cecilia Milone fue duramente cuestionada por Yanina Latorre. Foto: archivo.



Además, Latorre cuestionó la actitud de Milone con el hijo de Artaza. "Al hijo de Nito nunca lo miró ni lo registró. Viste esas minas que nunca tuvieron hijos, que por ahí no tienen esa empatía, porque vos tenés que ponerte del lado del pibe, es el padre. Ella nunca intentó que el pibe la quiera", afirmó.



Julieta Novarro también desmintió el relato de Milone sobre una supuesta visita a la casa de su padre antes de su muerte. "Quería entrar, sin ningún tipo de empatía para con la familia y para con mamá, que estaba ahí", aseguró. Además, agregó: "Yo le pregunté, obviamente como le hubiera preguntado por cualquier persona, si la quería ver y me dijo que no. Y de hecho hacía 15 años que no tenían ningún tipo de vínculo".



Tras la repercusión de sus dichos, Milone utilizó sus redes sociales para responder, aunque no apuntó directamente contra la hija de Chico Novarro, sino contra Mirtha Legrand. En un posteo en Instagram, escribió: "Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora", en aparente referencia a la conductora, tras haber llevado a la mesa a Julieta.