El increíble mensaje que Cecilia Milone recibió de un consagrado artista luego de su escándalo con Nito Artaza y la familia de Chico Novarro

En un momento agitado de su vida personal y profesional, Cecilia Milone enfrenta las críticas de Julieta Novarro, quien puso en duda sus declaraciones sobre la relación con su padre. A esto se suman las revelaciones sobre su pasado con Nito Artaza, un tema que volvió a instalarse en los medios. A pesar de todo, la artista continúa con sus compromisos laborales y recibe el apoyo de sus colegas.

Durante el fin de semana, la cantante y actriz presentó su espectáculo Las cartas de un león en el café concert de Cacho Castaña, Café la Humedad. En ese contexto, un reconocido referente del teatro musical estuvo presente y le dedicó unas palabras que la emocionaron.

Pepe Cibrián elogió a Cecilia Milone tras su presentación en Café La Humedad

El pasado sábado, Pepe Cibrián asistió a una de las funciones de Las cartas de un león en Café La Humedad. Luego de la presentación, el director teatral expresó su opinión en redes sociales y resaltó la entrega de Milone en el escenario.

Cecilia Milone junto a Pepe Cibrián después de la función Las Cartas de un León. Foto: Instagram @pepecibrianc.

"El espectáculo es impecable. Cecilia me sorprende cada vez más, me subyuga y me genera un profundo respeto. Es coherente su artista con su vida", escribió en Instagram junto a varias imágenes del show. En otra parte de su mensaje, agregó: "Cecilia es una mujer bella, joven, absolutamente viviendo su obra a través de la música de otros. Me causó eso: orgullo, respeto, admiración. Bravo, bravo".

El mensaje que Pepe Cibrián le dejó a Cecilia Milone en sus redes sociales. Foto: Instagram @pepecibrianc.

Estas palabras llegaron en un momento clave para la artista, quien en los últimos días se mostró afectada por la actitud que tuvo Mitrha Legrand al invitarla a su programa y por los recuerdos de su vínculo con Nito Artaza. Su espectáculo sigue en cartelera y cuenta con el respaldo de colegas y amigos que valoran su talento.

La relación de Cecilia Milone y Pepe Cibrián: un vínculo con historia

La conexión entre Milone y Cibrián no es nueva. Desde sus inicios en el teatro, el director la eligió para protagonizar Drácula, el musical en 1991. Su debut en el Luna Park marcó el comienzo de una trayectoria que se consolidó con el tiempo.

Sin embargo, no todo fue armonía entre ellos. En febrero de 2024, Cecilia publicó una extensa misiva en la que hablaba sobre su conexión con Pepe, expresando tanto su cariño como los momentos difíciles que atravesaron. "¿Quieren saber si estoy separada? Sí. Ahora estamos separados. Como muchas veces... Nunca 'públicamente' sabrán los motivos. Siempre permanecemos en silencio", escribió la actriz en aquella ocasión.

La carta que Cecilia Milone le escribió a Pepe Cibrián en 2024. Foto: Instagram @ceciliamilone.

A pesar de esas diferencias, Cibrián siempre reconoció el talento de Milone y el cariño que siente por ella. "Hemos vivido cosas juntos muy importantes", expresó en su momento, recordando incluso que fue él quien la acompañó en su boda con Nito Artaza.

Ahora, su mensaje de apoyo en redes sociales refuerza el lazo que los une. Mientras Cecilia sigue adelante con sus proyectos, cuenta con el respaldo de quienes la han acompañado a lo largo de su carrera.