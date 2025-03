Tremenda denuncia de Cecilia Milone a Nito Artaza: "Me tomé tres pastillas y me hizo..."

En medio de la polémica y las fuertes declaraciones de Julieta Novarro contra Cecilia Milone, la actriz rompió su silencio y realizó una serie de testimonios en su cuenta de Instagram. Además de expresar su enojo contra Mirtha Legrand, Milone compartió un intenso descargo sobre sus momentos más difíciles hacia el final de la relación con Nico Artaza. En el relato, la actriz detalló un escalofriante episodio que generó gran preocupación por su salud.

Cecilia Milone casi fue atropellada esquivando las cámaras de "Intrusos" y ante el asedio mediático, decidió hablar bajo sus propios términos en redes sociales sobre el verano del 2022, uno de los últimos que compartió con Artaza. "Yo no sabía hablar con la persona con la que vivía. No me podía hacer entender. Me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos, me desesperaba su forma de no oírme el alma", comenzó declarando, antes de realizar una grave acusación.

Cecilia Milone confesó el calvario que vivió junto a Nico Artaza

"En medio de ese verano, una noche muy desesperada, después de una discusión que insisto, era más un pedido de atención que una discusión, yo tomé unas tres pastillas, un hipnótico y dos o tres miorelajantes, con la intención de dormir todo el día", confesó Milone. De acuerdo con la actriz, en lugar de asistirla, Nico Artaza "me metió en la bañadera, me bañó y me hizo hacer función".

La intérprete explicó que su entonces pareja tenía miedo a las especulaciones de los medios, que ya hablaban de una posible crisis en la pareja: "Su argumento era ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar si suspendemos? ¿Qué van a pensar de vos?". Milone cerró su mensaje con un pedido a su exmarido: "Te sugiero, porque de verdad te quise mucho, no mandes a la gente a terapia burlándote si te volvés a encontrar con una situación así. Ayuda a la persona con la que estés".

La respuesta de Nito Artaza al durísimo descargo de Cecilia Milone

El duro descargo de Cecilia Milone tuvo su fuerte repercusión en los medios y tuvo la respuesta de Nito Artaza. El actor, que se encuentra en una nueva relación y trabajando, habló por mensaje con el periodista Daniel Ambrosino y resumió el conflicto de manera breve, algo relajada y despreocupada. "Di vuelta la página de mi vida, estoy en otro capítulo", aseguró el intérprete al aire de América TV.

"No quiero hacer ningún comentario ahora, hoy es el cumpleaños de Cecilia y ella necesita paz y compasión", agregó Nizo Artaza en su respuesta a Cecilia Milone. Para concluir su corto mensaje al periodista de espectáculos de "A la tarde", Artaza sostuvo: "Me vuelve a repetir ‘Hoy es el cumpleaños de Cecilia y para mí ya es el pasado’".