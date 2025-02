Cecilia Milone se quiso escapar de una nota y casi termina atropellada: el fuerte video

Cecilia Milone se encuentra en medio de un fuerte escándalo después de que reveló en programas de televisión su romance secreto con el ya fallecido Chico Novarro. Fue en Intrusos en el espectáculo donde dieron detalles sobre esta historia de amor que sorprendió a todos.

"Chico Novarro se está muriendo. Cecilia Milone se pega al portero eléctrico y pide ver al ‘amor de su vida’. Se quiso despedir y no pudo, a pesar de que otros colegas pudieron ver a Novarro el último tiempo", expresó Rodrigo Lussich durante el ciclo que conduce junto a Pallares en América.

Además, el periodista detalló que la actriz va siempre al lugar donde se encuentran los restos de Chico Novarro, quien falleció en el año 2023: "Todos saben de esta historia. Cecilia Milone va todos los meses al cementerio y se encarga de que su espacio esté limpio", sostuvo.

Desde el programa quisieron obtener alguna palabra de ella pero Cecilia se mostró enojada con el movil de Intrusos y por no mirar la calle casi la pisan los autos. En ese momento se encontraba paseando a su mascota y cuando cruzó sostuvo: "Prefiero que me atropelle un auto".

Cecilia Milone se enojó con una cronista y casi termina atropellada:

Milone dejó en claro también que "No me gusta. No me jodan más. No me gusta en la puerta de mi casa, me da miedo". Cecilia logró cruzar pese a que el semáforo todavía seguía verde y en una oportunidad que tuvo donde no circulaban vehículo se cruzó de vereda para no dar la nota.