Julieta Novarro, hija de Chico, destrozó a Cecilia Milone en la mesa de Mirtha Legrand y estalló el escándalo

En las últimas semanas, Cecilia Milone ha sido noticia en diferentes portales y programas de espectáculo por su historia con Chico Novarro. En medio de todo esto, la hija de Chico salió a hablar en Intrusos y lo hizo nuevamente en la mesa de Mirtha Legrand donde la destrozó.

"Yo estaba cuando tocó el timbre, ‘lo quiero ver, lo quiero ver’; evidentemente no tenían contacto porque, sino cómo no hubiese sabido ella que él ya no estaba bien. Le dije a papá en ese momento ‘está abajo, ¿tenes ganas de recibirla?’ , con mamá presente y él me dijo ‘no, no’", había expresado aquella vez.

Mirtha Legrand fue al filo en su programa y le preguntó por la situación: "Cómo les cayó estas declaraciones de Milone", fue la consulta de la conductora. La actriz fue letal con su respuesta: "Horrible, primero porque no son verdades y son completamente inoportunas".

"Mi papá siempre fue una persona con una libertad enorme", compartió Julieta en la "mesaza" de Mirtha. Además, agregó: "Para mamá es una situación injusta, para nosotros (ella y sus hermanos). Tenemos que desnaturalizar que alguien diga cualquier cosa", sostuvo.

Las duras palabras de la hija de Chico Novarro contra Cecilia Milone:

En el final, agregó: "Tiene que haber un límite, si vos tenés amor hacia una persona, esto no lo haces", subrayó Julieta respecto a los dichos de Milone. También dejó en claro que la historia entre Cecilia y Chico Novarro "no tuvo valor", una frase que resonó fuerte en la mesa.