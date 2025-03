Nelson Castro impactó relatando su pasado como neurólogo en el programa de Mirtha Legrand

El reconocido comunicador Nelson Castro fue invitado al programa de Mirtha Legrand, consultado por la conductora sobre su pasado como médico, el periodista sorprendió al hablar de su faceta como neurólogo y contar que, pese a haber dejado de ejercer hace años, sus compañeros de El Trece, TN y Radio Rivadavia le piden consultas médicas a diario.

Este sábado La Noche de Mirtha (El Trece), La Chiqui tuvo en su mesa la presencia del actor Arturo Puig, el periodista Nelson Castro, el músico Alejandro Lerner, la periodista Lilliana Franco y la actriz Julieta Novarro, quienes compartieron anécdotas, proyectos y reflexiones sobre su trabajo y el presente del país.

Nelson Castro habló de su pasado ejerciendo como médico

“Ejercí 15 años, tuve pacientes, pero cuando el periodismo me empezó a exigir más, me di cuenta de que no podía seguir”, explicó Nelson Castro, quien es neurólogo y sigue actualizado en la disciplina.

Mirtha Legrand le preguntó si sus colegas le piden consejos médicos en radio o TV. “¡Todo el tiempo! Eso pasa todos los días”, reconoció entre risas. Y agregó: “Si me duele acá, si la cabeza molesta allá… Es de toda la vida”.

Además, Nelson Castro opinó sobre el incidente entre Santiago Caputo y Facundo Manes en la apertura de sesiones del Congreso. “Me pareció absolutamente inoportuno y violento. Las cámaras enfocaban solo al presidente, ni a la vice, que la decapitaron”, lanzó.