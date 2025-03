More Rial denunció que le robaron en su departamento y reveló la extensa lista de objetos sustraídos

More Rial está distanciada de Jorge Rial y libre de prisión, pero sus problemas no se acaban. Después de recibir la excarcelación extraordinaria tras confesarse cómplice en un robo, la mediática denunció al dueño de su previo departamento por "hurto" y presentó ante la Justicia la lista de objetos robados. La denuncia de More Rial, acusada por Mónica Farro de robo aún antes de su arresto, significa un giro inesperado en la situación judicial de la joven madre.

Alejandro Cipolla, abogado y amigo íntimo de la famosa, presentó una denuncia donde asegura que el mismo día en que su clienta fue detenida, el 7 de febrero, el dueño del inmueble decidió cambiar las claves de acceso. La posible nueva participante de "Cuestión de peso" habría pedido que le devolviera las pertenencias que se dejó en el edificio. Ante la negativa del propietario, Cipolla elevó el expediente correspondiente y llevar adelante el proceso judicial.

La lista de objetos que denunció como robados More Rial

En "Puro Show", Matías Vázquez explicó que, según la denunciante, "el propietario aprovechó mi situación, mi pobre situación que fui detenida. A partir de ese momento de mi detención yo no pude recuperar más mis cosas". More Rial, criticada por Yanina Latorre por incumplir las condiciones de su excarcelación, también incluyó en su reclamo la larga lista de objetos que le robaron:

Dos pares de zapatillas para mujer

Cuatro pares de ojotas

Cinco toallones

Portacosméticos rosado que contenía recuerdos de su infancia

Ropa interior que usaba para sacarse imágenes eróticas que planeaba vender en OnlyFans

Ropa (vestidos, cuatro pantalones de jean, polleras de cuero y eco cuero, veinte tops, diez remerones, seis camperas y tres buzos)

Dos valijas y un bolso

Un cochecito de bebé

Ropa de su hijo Amadeo , incluyendo frazadita, sabanitas y pañales

, incluyendo frazadita, sabanitas y pañales Un iPad

4500 dólares en efectivo

La súplica del dueño del departamento donde vivía More Rial a su padre, Jorge Rial

Del otro lado del conflicto, Vázquez también compartió el desesperado mensaje que le envió el propietario del departamento al padre de Morena, Jorge Rial. "Tu hija me está amenazando", acusó el dueño del departamento en su mensaje, y agregó que tanto él como su familia "no estamos con estos temas mediáticos".

Jorge Rial y su hija, Morena. Foto: Instagram @jrial

Según informaron los periodistas en el programa de El Trece, More Rial habría amenazado al dueño de la residencia que alquilaba por redes sociales. Al no recibir una respuesta satisfactoria, decidió elevar una denuncia. "Solo le alquilamos un departamento, queremos colaborar para terminar con este mal momento porque tu hija Morena nos sigue amenazando", agregó el propietario en su comunicación al conductor de "Argenzuela".