La estrategia de Jorge Rial para continuar su relación More Rial luego del escándalo judicial: "Trato de..."

Los problemas judiciales de Morena Rial afectan directamente a su padre. Así lo dejó en claro Jorge Rial en una reciente entrevista en la que se mostró visiblemente preocupado por el futuro de su hija. Más allá de esa preocupación, el conductor de Argenzuela reveló que, para sobrellevar la situación de la influencer, tuvo que tomar una drástica medida.

En la entrevista de Viviana a Canosa a Jorge Rial se habló de todo. Y el tema Morena Rial, claro, fue uno de los ejes importantes de la nota. El periodista dejó declaraciones fuertes sobre cómo vive el proceso que atraviesa su hija, acusada de integrar una banda que ejecutaba robos bajo la modalidad escruche.

Jorge Rial reveló detalles impactantes sobre su relación con Morena Rial. Fuente: Captura El Trece.

La actitud de Jorge Rial para mantener su relación con Morena Rial

Más allá de que se ocupó y se seguirá ocupando materialmente de su hija, Jorge Rial reveló que tomó distancia de Morena Rial. Ese es el modo que, por ahora, encuentra para continuar la relación con su hija. "Yo intento tomar distancia saludable. Consiste en tener la menor relación posible", expresó en el debut de Viviana Canosa en El Trece, quien estrenó Viviana en vivo, el programa que significa su vuelta a la TV.

"Resignarte, tratar de que eso no termine contagiando a todos los demás. No quiero que se lo contagie a mi hija Rocío, que es bárbara, ni a mis amigos, ni a mí. Yo intento tomar distancia saludable. Consiste en tener la menor relación posible. Amo a mis nietos y a mi hija, pero hay que tomar distancia. Son elecciones", respondió el conductor de C5N cuando le preguntaron acerca del vínculo con su hija.

Rial confesó ante Canosa que no se siente culpable por la situación de su hija. Las exigencias judiciales de Morena Rial deberán ser acatadas para evitar el regreso a la cárcel.

"Hay gente que se siente cómoda en la marginalidad. Yo no lo entiendo. Las explicaciones que te tratan de dar son peores, prefiero que no me dé nada. Es bancar la parada con vergüenza. No sentí culpa, sentí vergüenza", contó Rial.

Jorge Rial se aferra a su entorno para sobrellevar la situación de Morena Rial

No todo en la vida de Jorge Rial está acaparado por la situación de Morena Rial. El conductor de Argenzuela expresó que, distanciado de su hija mayor, se aferra a su entorno.

"Estoy fuerte, estoy bien rodeado. Tengo una buena pareja, buenos amigos que me ayudaron porque yo solo no podía. De la nada vivía un bebé de 5 meses en mi casa. No lo criaría porque tiene madre. Yo creo que alguien que pasó por lo que pasó mi hija tiene que cambiar, pero no sé", dijo. Jorge Rial se aferra a su entorno en medio de la polémica. Foto: archivo.

"Es mayor de edad, legalmente responsable. Yo soy responsable de mis actos y pongo la cara todo el tiempo. No tengo nada que esconder. Debo haber tenido un montón de errores en la crianza, pero hice lo que pude. De la nada me quedé solo con dos nenas de 12 años. No es fácil", expresó el periodista.