Morena Rial enfrenta una grave denuncia en Córdoba y podría ir a juicio

Morena Rial sigue siendo noticia después de su excarcelación por el robo a una casa en Villa Adelina en enero pasado. Sin embargo, en los últimos días la hija del periodista podría tener una situación más complicada en la Justicia porque reflotó una vieja causa que le traerá más problemas.

En el programa LAM relataron los hechos por los que la hija de Jorge Rial fue denunciada en su momento y se solicitó la elevación a juicio. Si esto prospera se puede complicar su situación legal. Morena Rial está acusada por daños, hurto reiterado, coacción y coautora de robos y amenazas. La joven madre apeló y ahora están esperando la decisión del juez.

"El juicio es bastante complejo y en el momento en que está Morena ahora no le convendría. De ser así, ella debería ir a Córdoba a declarar", relató Pepe Ochoa en LAM. En tanto, las otras imputadas son las amigas de Morena Rial; Camila Yohana Velázquez y Ayelén del Valle Castro.

Fue excarcelada recientemente. Fuente: Instagram.

Mientras que los denunciantes son su ex pareja y padre de su hijo Francesco, Facundo Ambrosini, Rodrigo Ambrosini (ex cuñado), Norberto Fabián Ambrosini (ex suegro) y Dylan Omar Rodríguez (otro ex novio). Es por eso que Morena Rial está complicada.

El expediente señala que la hija de Jorge Rial se acercaron al Toyota de Dylan y una de ellas golpeó al vehículo con botellas de vidrio mientras que Morena decía: “dale, hacelo bosta”. Además le quitaron la patente.

En tanto, en diciembre de 2022 en el local del hermano de Ambrosini se hizo presente Morena Rial y sustrajo siete teléfonos. En otra ocasión volvió a ir para robar otro móvil, según el expediente judicial. También está acusada de amenazas contra su ex suegro.

Luego, Morena Rial volvió a asistir a ese mismo negocio para robar otro teléfono, indicó Ochoa al leer lo que consta en el documento judicial. Finalmente, el cuarto hecho del que se la acusa es de amenazar a su ex suegro.

“Si a mí me llegan a denunciar no sobrevive nadie, ni mi hijo va a quedar vivo”, señala la denuncia.