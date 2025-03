More Rial hará una jugada maestra en Cuestión de Peso para ahorrar dinero y evitar la cárcel

En medio de una situación judicial compleja, More Rial habría encontrado una manera de resolver sus obligaciones sin gastar dinero. Tras haber pasado por la cárcel y enfrentarse a nuevas exigencias para mantener su libertad, la hija de Jorge Rial optaría por una estrategia inesperada que involucra su participación en el programa Cuestión de Peso.

La joven, conocida por sus declaraciones polémicas y su actividad en redes sociales, no atraviesa su mejor momento. Luego de incumplir los requisitos de su excarcelación, perdió el respaldo de su abogado Fernando Burlando, quien decidió dar un paso al costado. Actualmente, su defensa está a cargo de Miguel Ángel Pierri, quien la acompañó en su última presentación en la fiscalía. Sin embargo, todo indica que Morena tendría un recurso extra para evitar problemas.

More Rial aprovecharía su ingreso a Cuestión de Peso para cumplir con la Justicia

Según trascendió, la influencer habría encontrado en el reality de salud de El Trece una solución poco convencional a su situación legal. Uno de los requisitos impuestos por la Justicia es que asista a un tratamiento psicológico y presente informes sobre su evolución. Para evitar el costo de las consultas, More Rial buscaría utilizar los servicios profesionales del programa y presentar los reportes requeridos, cumpliendo así con la exigencia sin necesidad de pagar por atención privada.

La información fue revelada por Yanina Latorre en su programa radial El Observador, donde aseguró que la hija del conductor de Argenzuela aprovecharía la estructura del reality para su beneficio. “Como no quiere gastar en psicóloga, el plan de ella es entrar a Cuestión de Peso para que la atienda gratis la psicóloga del programa, y que esa persona le entregue el informe requerido por la policía. Además, de paso se pesa gratis y come gratis. Viste cuando pensás que ya lo has escuchado todo”, expresó la periodista con ironía.

El historial mediático de More Rial, cargado de episodios polémicos

Morena Rial intentó en varias oportunidades encontrar estabilidad en los medios de comunicación. Su paso por Mañanísima, el ciclo conducido por Carmen Barbieri, terminó en escándalo, lo que la llevó a explorar otras opciones en el mundo del espectáculo. A la par, utilizó sus redes sociales para generar ingresos a través de publicidades y colaboraciones con marcas.

More Rial respondió a los seguidores sobre la constante atención de los medios. Foto: Instagram @moreerial.

Su nombre volvió a estar en boca de todos cuando se supo que había sido convocada para Cuestión de Peso, un espacio televisivo que tiene como objetivo mejorar la salud de sus participantes. Pese a ello, las intenciones de Morena no estarían relacionadas únicamente con su estado físico, sino que también le permitirían cumplir con la Justicia sin hacer grandes sacrificios.

Yanina Latorre además opinó sobre la actitud de la mediática y su manera de manejarse frente a las dificultades: “Todo el mundo cree que tocó fondo, pero ella no entiende nada. Cree que goza de impunidad solo por ser hija de un hombre con poder y muchos contactos. Pero llega un punto en que, si sos 'choriza', vas presa. El poder y los vínculos no lo pueden evitar”.

Mientras la Justicia sigue de cerca sus movimientos, la influencer continúa buscando alternativas para mantenerse fuera de prisión. Su participación en el reality de salud podría convertirse en su nuevo salvavidas, aunque el tiempo dirá si la estrategia le funciona.