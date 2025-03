El verdadero motivo de la renuncia de Fernando Burlando a la defensa de Morena Rial

Morena Rial continúa dando de qué hablar y ahora por la renuncia de Fernando Burlando a su defensa. Quien tomó la posta fue el doctor Miguel Ángel Pierri, quien ya es el tercer abogado en representarla. “Burlando hizo todo lo que tenía que hacer por pedido de Jorge Rial. Logró la excarcelación de Morena, siguió con su bufete de abogados, los siguientes pasos que tenía que hacer, cumplió, y ahora dejó la causa”, contó Guido Záffora en DDM.

Fernando Burlando y Morena Rial

Sin embargo, Mariana Brey salió a hablar y reveló el verdadero motivo de la renuncia de Fernando Burlando. "Morena no obedecía a las cosas que tenía que hacer y ese sería una de las razones por las que perdió la defensa de su anterior abogado", indicó.

Y continuó: "Burlando me dice que él no es el padre, era el abogado. Le dio todas las indicaciones que tenía que hacer, que no es el abogado el que tiene que acompañarla a hacer la presencia, que eso es sólo lo que tenía que hacer Morena Rial".

"Si Morena es adulta para cometer un delito como el que cometió por el que podría estar presa, es la única que está en libertad cuando todos los demás están presos, delito de grande…", cerró.

Morena Rial

Pierri también habló y confirmó que Morena ya se presentó en la fiscalía, tras haber faltado a la primera cita. "Le indiqué que se presentara urgente, hablé con el doctor Ferrari y nos comprometimos a presentar los comprobantes del tratamiento con la psiquiatra. Le ordené que primero fuera a la fiscalía y que después me viniera a ver", dijo el letrado en diálogo con ‘A la Barbarossa’.