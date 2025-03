Morena Rial podría volver a la cárcel por un pedido de la Justicia

Luego de conocerse los incumplimientos de Morena Rial en cuanto a los requisitos que la justicia le impuso para no volver a la cárcel, este jueves en el programa de Mariana Fabbiani, revelaron que un fiscal solicitó nuevamente la detención de la hija del periodista Jorge Rial por no cumplir con lo acordado tras su excarcelación.

El fiscal Patricio Ferrari fue quien hizo el pedido para que Morena Rial regrese a la cárcel, debido a que no se presentó a las pericias psicológicas ordenadas por la justicia como parte de una serie de ítems que eran de carácter obligatorio para poder continuar en libertad.

Este jueves en el programa El diario de Mariana (América TV), el periodista Martín Candalaft reveló la noticia de último momento expresando: "El fiscal Patricio Ferrari acaba de pedir la detención de Morena Rial".

Explican los motivos por los que Morena Rial volvería a la cárcel

El especialista en policiales compartió en el programa un documento referido al pedido de detención de Morena Rial luego de no cumplir los requisitos que le habían impuesto. "Todo comienza cuando hoy a la mañana, la jueza Andrea Rodríguez Mentasti envía un documento a la fiscalía que dice lo siguiente", explicó Candalaft.

"Morena Rial no se presentó a las pericias psicológicas y psiquiátricas, no comenzó el tratamiento que tenía que comenzar y no se presentó cada 15 días como le pidió el juez", detalló el periodista los principales motivos por los que Morena Rial estaría a un paso de regresar tras las rejas.

"La jueza le dice al fiscal que si le pide la detención, se la da. El fiscal ya expidió", continuó Martín Candalaft, mientras mostraban en pantalla la copia del documento que probaba la petición de la Justicia. "Si la jueza considera que tienen que revocarle la excarcelación extraordinaria, la detienen hoy mismo", expuso determinante el especialista en policiales sobre la posible vuelta de Morena Rial a la cárcel.