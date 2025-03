Eduardo Feinmann hizo un filoso comentario ante el nuevo noviazgo de More Rial que sorprendió a todos en Radio Mitre

Muchos de los temas de actualidad se debaten en los diferentes medios, donde voces de lo más diversas dan su punto de vista. Una de esas figuras es Eduardo Feinman, quien defendió a Lali Espósito recientemente, algo que generó sorpresa en propios y extraños por tratarse de alguien con quien anteriormente tuvo muchas diferencias.

Después de fulminar a Eial Moldavsky por los comentarios que realizó sobre su supuesto encuentro con la cantante, el periodista hizo lo propio con el nuevo noviazgo de More Rial, aunque en esta oportunidad no fue para apoyarla sino para emitir un filoso comentario que sorprendió a todos en Radio Mitre.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre el nuevo noviazgo de More Rial?

En el programa que conduce Eduardo Feinmann se da el clásico segmento Resumen Blue, donde se tratan temas de actualidad y farándula. Fue precisamente allí donde María Isabel Sánchez, una de las integrantes del equipo de Alguien tiene que decirlo, comentó que la hija de Jorge Rial estaría nuevamente en pareja.

"Atención que Morena Rial tendría un nuevo novio, un joven que conquistó antes de ir en cana", soltó la locutora a modo de introducción, y fue precisamente este comentario el que generó la reacción del presentador, quien respondió con una picante respuesta a modo de pregunta: "¿En uno de los choreos?".

Pero eso no fue todo, ya que Sánchez dio más detalles del tema: "Es una persona que se le acerca y hay como una especia de clic que hicieron, un amor a primera vista. Cuando Morena fue presa, él le mandaba cartitas de amor. Se llama Eric y es amigo Alan, el que fue preso con ella". Luego de escuchar atentamente, Feinmann solamente atinó a largar una carcajada que acompañó con un breve comentario: "¡Muy lindo!".

El programa de Eduardo Feinmann no fue el único que habló del nuevo noviazgo de More Rial. Fuente: X @fedeebongiorno.

¿Qué dijo More Rial sobre su presente amoroso?

Si bien actualmente More Rial intenta evitar la cárcel mediante diferentes estrategias legales, también se ocupó de responder los rumores sobre su supuesto noviazgo. La columnista de Eduardo Feinmann dio a conocer las declaraciones de la influencer, quien dejó en claro cómo es su presente amoroso.

La locutora contó que la joven prefirió negar rotundamente esta versión: "Agradezco profundamente a todas las personas que me están acompañando en este momento de mi vida. No tengo que dar explicaciones sobre quiénes ni sobre porqué están a mi lado. Tengo mucha gente que me quiere y me acompaña, pero estoy sola".