Eduardo Feinmann fulminó a Eial Moldavsky y Nati Jota tras el escándalo con Lali Espósito: "Son..."

Eduardo Feinmann viajó a Israel para reportar sobre el conflicto, pero no deja de mantenerse actualizado sobre los escándalos en Argentina. En las últimas horas, el conductor comentó sobre la polémica en OLGA por los dichos de Eial Moldavsky sobre Lali Espósito. A través de su cuenta de Twitter (ahora X), e igual de filoso que fue cuando Eduardo Feinmann criticó a Flor Peña, el periodista disparó duramente contra los jóvenes influencers.

Todo comenzó en una reciente emisión de Sería increíble, el programa que Moldavsky conduce junto a Nati Jota, Homero Pettinato y Damián Betular. Durante un segmento, el locutor contó detalles de un supuesto encuentro íntimo con Lali Espósito, asegurando que durmió en su casa "desnuda" y le hizo una "mini penetración". En las horas siguientes al programa, Eial Moldavsky se disculpó con Lali y retiró sus dichos. Los protagonistas volvieron a reiterar su arrepentimiento en el programa de este miércoles, algo que Eduardo Feinmann no apreció.

La fuerte reacción de Eduardo Feinmann a las disculpas de Eial Moldavsky y Nati Jota

A través de su cuenta de X, el locutor de Radio Mitre citó un recorte de las disculpas en OLGA y fulminó a los conductores: "No paran de pedir disculpas. Son impresentables", escribió Eduardo Feinmann sobre Eial Moldavsky y Nati Jota. Pocos minutos después, Feinmann editó su tuit para agregar una última frase: "ASCO DAN", sumó a su declaración, que reunió más de 8 mil visualizaciones en una hora.

El duro comentario de Eduardo Feinmann sobre Eial Moldavsky y Nati Jota. Foto: X @edufeiok

Este no es el primer cruce entre el periodista y el canal de streaming de Migue Granados. A finales del 2024, cuando el programa estuvo bajo fuego por su sketch del pesebre viviente, Eduardo Feinmann defenestró a OLGA en una charla con LAM. "Para este tipo de cosas tiene que haber un límite", declaró en el móvil. También aseguró que el chiste de Toto Kirzner y sus compañeros fue una "falta de respeto absoluto al cristianismo".

Las disculpas de Eial Moldavsky y Nati Jota para Lali Espósito que enfurecieron a Eduardo Feinmann

En las disculpas que tanto incendiaron a Eduardo Feinmann, Nati Jota reconoció su inacción en el momento de la polémica. "Fue un momento bastante choto, yo en lo personal no lo decodifiqué como para frenarlo en su momento como hubiera correspondido", aseguró la influencer, y sostuvo que "como conductora y mujer, me hizo ruido no haber intervenido en esta situación y haber participado, son comentarios desagradables".

Por su parte, Moldavsky referenció las disculpas que ya hizo en su Instagram y reiteró: "La historia no es verdadera, pero el video es feo de ver, pedí disculpas, las vuelvo a pedir acá, es una pésima manera de hablar de cualquier persona". La actitud de ambos es marcadamente diferente a que tuvo el conductor de A24 con la cantante en previos cruces, como cuando Eduardo Feinmann fulminó a Lali Espósito por participar en la marcha LGBT+ contra Javier Milei.