Eduardo Feinmann hará un espectacular viaje sorpresa que impresionó a todos: "Ahí estaré"

A semanas de su llegada a A24, Eduardo Feinmann anunció que realizará un impresionante viaje sorpresa para ejercer su profesión en el lugar menos pensado. El comunicador conocido por sus filosas opiniones confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter (ahora X) y sorprendió a sus fieles seguidores.

Hace años que Feinmann trabaja como conductor tanto en la televisión como en Radio Mitre, donde esta semana le dio la bienvenida a Marcelo Bonelli. Sin embargo, el próximo desafío que tendrá el periodista será bajar nuevamente a las calles, ya que actuará como corresponsal para el Grupo América en uno de los lugares más calientes del Medio Oriente.

Eduardo Feinmann viajará a Israel

Según anunció en un reciente posteo, Eduardo Feinmann viajará a Israel para cubrir la liberación de rehenes: "Ahí estaremos", comentó sobre el video promocional de A24 que anuncia su partida. El adelanto promete que su cobertura saldrá al aire a partir del próximo lunes 24 de febrero, apenas dos semanas después de su debut como conductor de "El noticiero de A24".

El periodista mantuvo al tanto a su audiencia de la situación en medio oriente, y usó sus redes sociales para pedir por la liberación de rehenes israelíes capturados por Hamas, además de los típicos descargos de Feinmann contra famosos y políticos. Con el alto al fuego y un delicado cese de las hostilidades, el intercambio de rehenes se volvió un tema de agenda mundial y el periodista argentino estará allí para cubrirlo.

Eduardo Feinmann viajará a medio oriente. Foto: Instagram @eduardofeinmann

El anuncio de Feinmann provocó reacciones mixtas entre la audiencia argentina. Varios de sus seguidores en la red social de Elon Musk lo felicitaron por la oportunidad que representa cubrir un hecho histórico, deseándole suerte en su viaje: "¡Excelente Eduardo! ¡Aquí estaremos viendo tu cobertura", le aseguró un usuario. "¡Te queremos en la línea de fuego protegido con un casquito! ¡Éxitos!", le deseó otro.

Sin embargo, tampoco faltaron comentarios cuestionando al reconocido periodista por abandonar el país en un momento de gran inestabilidad: "Yo pensé que ibas a estar con los jubilados los miércoles en la marchas...", expresó una seguidora. "Si querés quedarte allá no nos importa", le llegó a decir otro.

La filosa opinión de Eduardo Feinmann sobre los pases de Marina Calabró y Rolando Barbano

Feinmann fue uno de los periodistas de A24 que se pronunciaron sobre el escándalo por los románticos pases entre Marina Calabró y Rolando Barbano, y no fue piadoso con su comentario. El locutor escuchó en el "Resumen Blue" de Radio Mitre los detalles más picantes del intercambio que vivió la pareja en el aire de América TV, y su reacción fue fiel a su estilo.

"Me pareció un poquito cringe", opinó Eduardo Feinmann de Marina Calabró y Rolando Barbano. Al escuchar del apasionado beso que compartieron sus compañeros en el programa de noticias, el comunicador subrayó que "un poquito cringe me parece", sacudiendo la cabeza y negando cuando María Isabel Sánchez también le comentó que Calabró habló del color de ropa interior de su pareja.

"¿Pero que, en el pase? Un poquito cringe. Los chicos dicen que eso es cringe. No se hace", se quejó. Feinmann se guardó sus opiniones por el resto del segmento, pero una de las aclaraciones que realizó sobre el tema llamaron la atención: "Lo quiero a Barbano, a ella no", disparó el periodista, dejando en claro que su tiempo en LN+ con Marina Calabró no fue suficiente para forjar una amistad.