La bienvenida de Eduardo Feinmann a Marcelo Bonelli a Radio Mitre: "Bautismo de fuego"

Después de formar parte de la nueva programación de A24, Eduardo Feinmann debió dar su propia recibida a un nuevo colega en Radio Mitre. El periodista con las opiniones más filosas demostró que puede sacar su lado cariñoso y, tras criticar duramente a Marina Calabró y Rolando Barbano, le dio una cálida bienvenida a Marcelo Bonelli en su primer pase mañanero juntos.

Bonelli llegó a la histórica emisora como el reemplazo del fallecido Jorge Lanata, quien dejó un inmenso hueco en el corazón de sus oyentes, pero también en la grilla de la radio. "Lanata sin filtro" finalmente fue eliminado de Radio Mitre y será reemplazado por "Nuestra mañana", con el periodista de TN como conductor.

Así fue el primer pase de Eduardo Feinmann y Marcelo Bonelli en Radio Mitre

Marcelo Bonelli ingresó a la cabina de Radio Mitre con un aplauso por parte de Eduardo Feinmann y el equipo de "Alguien tiene que decirlo". "El bautismo de fuego", comentó el conductor sobre su primer pase con Bonelli, quien confesó encontrarse nervioso en los días previos al debut de su programa, pero Feinmann no dudó en tranquilizarlo: "Yo creo que está bien, el día que yo no tenga nervios diarios... Listo".

"Yo creo que es así, pero desearía estar súper tranquilo", acordó Bonelli. Los dos conductores no tardaron en encontrar su ritmo, confesando ser ambos grandes fanáticos de la radiofonía. "En la radio estás en la cocina de tu casa", se expresó Bonelli, y Eduardo Feinmann confesó que su llegada a A24 no supera su exitoso ciclo en Mitre. "Yo prefiero la radio, ante la tele prefiero la radio", aseguró.

Marcelo Bonelli llegó a Radio Mitre. Foto: Instagram @bonelliok

A pedido de Feinmann, Bonelli compartió los detalles de su nuevo ciclo en la radio: a partir de las 10 de la mañana, lo acompañarán Mariel Di Lenarda, Adriana Verón, Nacho Bulián, Rodrigo Alegre, Diego Esteves, Nicolás Singer y Agustina Devincenzi para hablar de los temas en agenda. También participarán, en calidad de panelistas rotativos, Horacio Pagani, Bruno Yacono, Gabriel Levinas, Pablo Novak, Flavia Pittella y Santiago García.

"La van a pasar bien, se van a divertir", le prometió Eduardo Feinmann, quien tuvo frustraciones tanto como alegrías al aire de Radio Mitre. Los dos conductores recordaron sus inicios como jóvenes periodistas en la emisora que cumple 100 años, y cerraron intercambiando buenos deseos. "Eduardo, un gusto compartir la mañana de Mitre con vos", le dijo Bonelli. "Lo habíamos hablado, lo habíamos soñado y finalmente se dio", cerró Feinmann, iniciando un aplauso.

La fuerte crítica de Eduardo Feinmann a Alejandra Maglietti

A pesar de la calidez que tuvo con Bonelli en su primer día, Eduardo Feinmann no duda en usar el aire de Radio Mitre para comentar con su característica actitud sobre otros periodistas. En una reciente emisión de su programa matutino, el conductor de A24 disparó contra Alejandra Maglietti por compartir un detalle escatológico con la prensa.

El tema lo trajo Alberto Cormillot a la mesa, hablando de las dietas antiinflamatorias que suelen volverse virales entre las mujeres en las redes sociales. Como ejemplo, contó que Maglietti confesó en una reciente entrevista su secreto para evitar las flatulencias. Asqueado, Eduardo Feinmann disparó contra la panelista de "Bendita": "¿Hace falta?".

"Ahí estamos poniendo en nuestro streaming el título: 'Alejandra Maglietti sorprendió al contar cómo es su dieta antiflatulencias' ¿Hace falta? 'Hace años que no me tiro un gas' ¿Hace falta contarlo?", se quejó el comunicador con su equipo. Por su parte, Cormillot defendió su columna señalando que "yo hablo de gastroenterología pura", y Feinmann le concedió el punto. "No, lo tuyo es ciencia pura".