El rating que Eduardo Feinmann logró en A24 y en qué puesto quedó en el ranking general de canales: ¿le ganó a La Nación Más?

La nueva programación de A24 da batalla en el rating, buscando luchar por el primer puesto entre los canales de noticias. Después de perder frente a La Nación Más en el debut de su nueva grilla, los programas del canal informativo de América TV comienzan a remontar sus números poco a poco. Este fue el caso de Eduardo Feinmann, quien logró alcanzar una sólida meta en la última emisión de su noticiero de las tardes.

El debut de la nueva A24 quedó plagado de escándalos, comenzando con la accidentada entrevista de Antonio Laje a Javier Milei que fue burlada por Jorge Rial debido a su baja audiencia y siguiendo con el incómodo pase entre Marina Calabró y Rolando Barbano que llegó a "LAM". En medio del caos, Feinmann salió adelante con "El noticiero de A24" para darle una primera victoria al canal reconfigurado por Juan Cruz Ávila.

Eduardo Feinmann remontó su rating pero no le ganó a La Nación Más

El pico de rating que marcó Eduardo Feinmann. Foto: X @NachoRodriOk

Así lo informó el periodista de espectáculos Nacho Rodriguez en su cuenta de Twitter (ahora X) este miércoles: "Rema y rema, toco el pico máximo 'El noticiero de A24' de Eduardo Feinmann con 1,5 y logra salir del último puesto para quedar tercero en las noticias". La victoria acercó al canal de Grupo América a su objetivo, pero no logró superar a su rival: La Nación Más quedó segundo con 1,6 puntos y TN lideró con 2,4.

Eduardo Feinmann tuvo bajo rating en el debut de la nueva A24, recibiendo un piso de 1,3 puntos gracias a Ignacio Ortelli que no logró mantener. El periodista terminó con un promedio de 0,98 en su primer día al aire y perdió con "El noticiero de La Nación+", el programa que él mismo conducía antes de su pase a finales del 2024. Dos días después, Feinmann recibió la posta con el canal en el último puesto y midiendo 0,5 en audiencia, situación que logró dar vuelta a lo largo de su ciclo.

Eduardo Feinmann dejó tercero a A24. Foto: X @ratingtvargg

Para las 18.30 horas, con media hora ya al aire, el conductor medía 0,6 y se encontraba quinto en la puja de los canales de noticias, detrás de La Nación Más y Crónica TV. La situación se dio vuelta para las 19:27 horas, cuando Eduardo Feinmann marcó un pico de rating en A24 con su entrevista a la diputada Silvana Giudici en el marco del voto por la ley de ficha limpia en el Congreso. El segmento lo dejó tercero en la carrera, con 1,5 puntos de rating.

A pesar de la remontada, el noticiero de Feinmann tocó ahí su techo. Para las 20:00 horas, los números volvieron a bajar y logró dejarle un piso de 1,3 puntos de rating a su compañero Pablo Rossi. "H2O" logró repetir la hazaña en sus primeros minutos, superando momentáneamente a LN+ y volviendo a marcar 1,5 puntos a las 20:24, pero para las 21:30 el canal volvió a caer y marcó un bajo piso de 0,4.

Marina Calabró silenció los rumores de llanto y crisis con Rolando Barbano tras su pase en A24

Por otro lado, Marina Calabró y Rolando Barbano estuvieron nuevamente en el centro del escándalo. Debido a sus posiciones en la grilla, los dos enamorados ahora comparten un pase, que inauguraron con un fogoso beso al aire de A24. Sin embargo, su segunda aparición juntos trajo malos recuerdos para la conductora, quien se habría retirado llorando del estudio tras sentirse humillada por su pareja.

Así lo informó Pepe Ochoa en Twitter (ahora X): "Me dice que llorando en el piso no la vieron pero que si... El pase le cayó como el or... porque se pusieron a hablar del día que Marina ganó el Martín Fierro y se lo dedicó a Rolando y el tipo le cortó el rostro", se lee en el mensaje compartido por la cuenta de "El ejército de LAM", donde también se afirma que a Marina se le notaba "la incomodidad".

Furiosa, Marina Calabró respondió a los rumores y negó categóricamente haberse sentido humillada: "El contenido de los pases lo proponemos nosotros. De hecho, el contenido de ese pase lo propuse yo porque el ganador de los Goya, Salva Reina, le había hecho un agradecimiento divino a la pareja. Entonces yo dije 'agarro esto y lo gasto a Rolando'. De hecho, si van al inicio del corte soy yo la que propone el tema", explicó para El Observador.