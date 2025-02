Escándalo en el pase de A24 con Rolando Barbano y Marina Calabró: ella se habría ido llorando tras sentirse incómoda por un particular tema

Después de pegar el portazo en LN+ para pasar a A24, Marina Calabró debutó como conductora junto a Facundo Pastor y tuvo sus primeros pases con su pareja, Rolando Barbano. Los enamorados se mostraron felices en su primer encuentro al aire, compartiendo un apasionado beso en vivo, pero el segundo día de la nueva programación trajo recuerdos incómodos para Calabró que la habrían dejado angustiada.

Mientras los conductores de los nuevos programas en A24 no dudan en expresar su cariño y pasión en todos los medios posibles, el desliz de Barbano en los Martín Fierro de Radio 2024 es todavía un tema sensible para la pareja. Este martes, la polémica que los persigue llegó a su pase y habría dejado a Marina Calabró descolocada al punto del llanto.

La angustia de Marina Calabró en su pase con Rolando Barbano para A24

Marina Calabró se habría retirado en llanto tras su pase con Rolando Barbano. Foto: X @elejercitodelam

Así lo informaron desde la cuenta oficial de "El ejército de LAM". "Me dice que llorando en el piso no la vieron pero que si... El pase le cayó como el or... porque se pusieron a hablar del día que Marina ganó el Martín Fierro y se lo dedicó a Rolando y el tipo le cortó el rostro", asegura el mensaje sobre la nueva crisis entre Barbano y Calabró. "Se le notaba a la mina la incomodidad", agrega.

El fatídico día sucedió en junio del año pasado, cuando el periodista de policiales subió al escenario de los Martín Fierro a recibir su premio por Mejor Columnista Policial/Judicial después de que su novia le dedicara la victoria como Mejor Columnista de Espectáculos. En lugar de devolverle la gentileza y nombrarla en sus agradecimientos, Rolando Barbano ninguneó a Marina Calabró y la dejó afuera de su discurso.

"Fue un momento traumático para los dos", expresó Barbano en una comunicación reciente para "DDM". El conductor que brilló en el rating de su debut en A24 explicó que dudó sobre incluir a Calabró en sus agradecimientos ya que estaban peleados. "Ni ella controló lo que pasó, ni yo. La parimos. Por suerte nos reconciliamos. Yo le pedí perdón. Ella me pidió perdón y la pudimos remontar", agregó, dando por cerrado el episodio.

A pesar de los rumores, la pareja mediática continúa mostrándose enamorada en las redes sociales. Después del incómodo pase, Marina Calabró publicó un video luciendo su look "all white" para el programa del día, posando con su gato en el living de su casa. Barbano comentó en la publicación con su usual entusiasmo: "Sólo Joaquinito puede competir con semejante belleza".

Cómo midieron Marina Calabró y Rolando Barbano en su debut por A24

El romántico pase de Marina Calabró y Rolando Barbano. Foto: Instagram @marinacalabro_ok

La pareja tuvo un fuerte primer día en A24, con la llegada de la nueva programación. Mientras la mañana del canal comenzó baja tras problemas técnicos en la entrevista de Antonio Laje a Javier Milei, la primera emisión de "Arranca la tarde" con Marina Calabró y Facundo Pastor logró levantar el rating y alcanzar un promedio de 1 punto.

Rolando Barbano y Soledad Larghi los siguieron con "Código de noticias", y el programa de policiales logró levantar todavía más la audiencia para terminar con un 1,01 puntos. La tarde de A24 fue el mejor momento para el canal que reconfiguró Juan Cruz Ávila, logrando competir con La Nación Más y tocar su pico más alto a las cinco de la tarde con "Hora Crítica" de Ignacio Ortelli.