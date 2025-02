Así fue el súper pase de La Nación Más para competirle a A24 con Luis Majul, Esteban Trebucq, Cristina Pérez y los periodistas más renombrados

Este lunes 10 de febrero, A24 debutó una nueva grilla para competir con los canales de noticias más vistos, ofreciendo una programación encabezada por varios conductores que abandonaron LN+, como Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y Marina Calabró. En reacción a la gran apuesta de Grupo América, La Nación Más estrenó un poderoso nuevo segmento para dar batalla por el rating.

Durante las primeras horas del lunes, el canal de La Nación anunció la creación de un "Súper pase" para competir con A24, donde sus grandes figuras se reunirán en una mesa abierta para intercambiar información sobre la agenda informativa. "El clásico de LN+ con todos juntos, en un evento periodístico único", adelantó la cuenta de Twitter (ahora X) del medio de comunicación.

El resultado de la apuesta de LN+ contra A24

El súper pase de LN+ tuvo su primera emisión desde las 22 a las 22:50 horas del lunes, con Cristina Pérez, Luis Majul, Esteban Trebucq, Débora Plager, José del Rio y Paulino Rodrigues reunidos a la mesa. Los periodistas debatieron sobre la fractura en el PJ y los futuros movimientos de Sergio Massa, quien Majul aseguró está proyectando una nueva candidatura a presidente en 2027.

El resultado de la apuesta parece haber sido un éxito, con La Nación Más manteniéndose por encima de A24 durante el segmento con 1,6 puntos de rating. Del otro lado de la puja, el periodista Nacho Rodríguez informó que "Mesa A24" conducido Pablo Rossi, una propuesta similar al "súper pase" de LN+ que emitió desde las 22 horas, le dio a A24 su peor medición de la jornada con un promedio de 0,31 puntos de rating.

A24 quedó abajo entre los canales de noticia en su primer día. Foto: X @NachoRodriOk

La tendencia se repitió durante toda la jornada, a pesar de la nueva programación de A24. La entrevista de Antonio Laje con Javier Milei truncó con 1,1 puntos de rating promedio, quedando detrás de Crónica TV, y "El noticiero de A24", el nuevo programa de Eduardo Feinmann tras abandonar LN+, tuvo un bajo promedio de 0,98 puntos entre las 18:00 y las 20:00 horas.

"Primer día de la nueva programación de A24 no fue lo esperado por las autoridades del canal. No solo no peleó los primeros puestos, sino que perdió con canales que no esperaba como LN+, Crónica TV y por minutos con Canal 26 e IP Noticias", resumió Rodríguez en su cuenta de Twitter (ahora X), donde coronó a TN como el canal de noticias más visto de la jornada y A24 en un cuarto lugar.

Jorge Rial lapidó a Antonio Laje por el rating de su entrevista a Javier Milei

El filoso comentario de Jorge Rial sobre la entrevista a Javier Milei en A24. Foto: X @rialjorge

La primera mañana de la nueva A24 había empezado con el pie izquierdo cuando Antonio Laje experimentó inesperados problemas técnicos durante su charla con el presidente Javier Milei. El escándalo fue tal que el propio político salió a decir que intentaron "sabotear" su entrevista con el conductor que abandonó LN+ repitiendo las "mañas" que también denunció durante su campaña electoral en 2023.

Laje se encargó de salir a dar la cara con un furioso descargo en su emisión del martes. El clip fue citado por Jorge Rial en sus redes sociales, donde el conductor de "Argenzuela" ironizó sobre sus palabras y lanzó un filoso palito en referencia al rating que tuvo la entrevista: "¿Está hablando de la nota en si? ¿De la poca audiencia que tuvo el reportaje al presidente?", preguntó el padre de More Rial.