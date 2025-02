Batalla de rating caliente de A24 y La Nación Más con nueva programación: quién ganó el primer día con la grilla renovada

A24 estrenó su nueva grilla para dar batalla contra La Nación Más, C5N y TN, repleta de grandes figuras y varios conductores, como Eduardo Feinmann, "robados" de LN+. Mientras el canal informativo de Grupo América no fue competencia para los dos canales más vistos del día, si logró enfrentarse a la nueva programación de La Nación+, en una batalla de rating que dejó sorprendentes resultados.

La emisora reorganizada por Juan Cruz Ávila buscó comenzar arriba en su primer día con nueva grilla, emitiendo una entrevista en el programa de Antonio Laje al presidente Javier Milei que terminó plagada de problemas técnicos. En su cuenta de Twitter (ahora X), el periodista de espectáculos Nacho Rodriguez resumió el desempeño de la nueva A24 frente a La Nación Más.

Rating: cómo le fue a A24 en el debut de su nueva programación

A24 quedó cuarto detrás de LN+ en su primer día. Foto: X @NachoRodriOk

En el rating, A24 perdió contra La Nación Más y quedó cuarto entre los canales de noticias más vistos del país. "Primer día de la nueva programación de A24 no fue lo esperado por las autoridades del canal. No solo no peleó los primeros puestos, sino que perdió con canales que no esperaba como LN+, Crónica TV y por minutos con Canal 26 e IP Noticias", resumió Rodriguez para sus seguidores.

Cabe mencionar que la entrevista con Milei, además de accidentada, tuvo un bajo rating en A24, como señaló Jorge Rial en sus redes sociales. Citando la disculpa de Antonio Laje en la que calificó a los problemas de sonido como "una vergüenza", el padre de Morena Rial disparó: "¿Está hablando de la nota en si? ¿De la poca audiencia que tuvo el reportaje al presidente?", en referencia al 0,9 punto de promedio que tuvo el programa, quedando detrás de Crónica TV.

Uno por uno, el promedio de los nuevo programas de A24. Foto: X @NachoRodriOk

Las cosas mejoraron momentáneamente para A24 con "Arranca la tarde" junto a Marina Calabró, otro pase de LN+, y Facundo Pastor, que dejaron un promedio de 1 punto de rating. El mejor momento de la jornada para el canal de América llegó con "Hora crítica", el programa de Ignacio Ortelli, que logró superar a La Nación Más al promediar con 1,30 puntos de rating, alcanzando el pico más alto de audiencia a las 17:11 horas con un 1,75.

El noticiero conducido por Eduardo Feinmann marcó el inicio de un descenso en el rating del canal, que tocó su piso a las 22 horas con "Mesa A24". El ciclo dirigido por Pablo Rossi llegó a perder durante algunos minutos con Canal 26, tocando los 0,3 puntos, mientras que La Nación Más emitía el "súper pase" con algunas de sus figuras más fuertes y lograba posicionarse tercero en la puja por el rating.

El mensaje de Eduardo Feinmann sobre el inicio de la nueva A24

Eduardo Feinmann debutó este lunes en A24. Foto: YouTube @A24com

En sus redes sociales, Eduardo Feinmann resaltó el debut de la nueva grilla en A24. Después de afirmar que los incendios en la Patagonia fueron provocados por "terroristas", el conductor de Radio Mitre citó un segmento del programa de Antonio Laje y prometió a su audiencia: "Arrancamos con todo. Así será siempre".

El periodista defendió firmemente la decisión de sus compañeros de abandonar LN+ por A24, cruzando a Luis Majul cuando un movilero de El Trece le recordó como su excompañero describió la ola de pases como "un cabaret". "Si para Majul era un cabaret, problema de él. Él debe saber de cabaret. Como (Luis) Novaresio dijo, él es Liza Minnelli. Por ahí es", afirmó.