Marina Calabró habló del pase del escándalo en A24 con Rolando Barbano y contó su verdad: "Me llamó una productora y..."

La nueva programación de A24 arrancó con bajo rating y mucho escándalo. Después de la accidentada entrevista de Antonio Laje a Javier Milei, burlada por Jorge Rial debido a su poca audiencia, el canal informativo de América terminó en "LAM" por un supuesto escándalo entre dos de sus nuevos conductores estrella: Marina Calabró y Rolando Barbano. Harta de las especulaciones, la conductora salió adelante a dar su versión de los hechos.

En la nueva grilla de A24, el programa del especialista en policiales llega justo después del ciclo que conduce su novia con Facundo Pastor, permitiendo a la pareja compartir un pase al aire del canal. En la emisión del martes, surgió el tema del polémico agradecimiento de Rolando Barbano en los Martín Fierro de Radio, y Pepe Ochoa informó en Twitter (ahora X) que Marina Calabró abandonó el estudio llorando tras sentirse humillada.

La filosa respuesta de Marina Calabró sobre su supuesto llanto en A24

En el aire de la radio El Observador, Marina Calabró desmintió categóricamente el rumor instalado en "LAM": "No es verdad". "Me llamó una productora de De Brito y me preguntó si yo me había ido angustiada... Yo estaba al aire en 'Gran Hermano' y no entendía nada", confesó más adelante la conductora de A24 llegada de La Nación Más, mostrándose confundida por el rumor publicado en la cuenta de X de "El ejército de LAM".

"Lo primero que quiero aclarar es que el contenido de los pases lo proponemos nosotros. De hecho, el contenido de ese pase lo propuse yo porque el ganador de los Goya, Salva Reina, le había hecho un agradecimiento divino a la pareja. Entonces yo dije 'agarro esto y lo gasto a Rolando'. De hecho, si van al inicio del corte soy yo la que propone el tema", resaltó Calabró, recordando el momento que no fue publicado en ninguna las redes sociales de A24.

Ángel de Brito disparó contra Rolando Barbano en sus redes sociales. Foto: X @AngeldebritoOk

La compañera de Eduardo Feinmann en A24 también se refirió al filoso tuit de Ángel de Brito, en el que el conductor de América le respondió a su novio sobre su miedo a "las cámaras de LAM". "No te preocupes Rolando Barbano que las cámaras de 'LAM' no te buscan más. Seguí humillando a esta pobre mujer, sigan con su show patético", escribió el presentador.

El comentario no fue bien recibido por Marina Calabró: "Desde el Martín Fierro trato de no contestar nada, pero me pongo seria. No me siento humillada de ninguna manera. El episodio del Martín Fierro lo contamos y lo exorcizamos en 'DDM', lo exorcizamos en el pase del otro día, lo tenemos recontra charlado y superado. Nada más lejano a mi que el sentimiento de humillación, y nada que pase al aire con Rolando me pone en ese lugar porque está toco consensuado".

La respuesta de Ángel de Brito a la versión de Marina Calabró sobre el escándalo en A24

Ángel de Brito se defendió de las palabras de Marina Calabró. Foto: Captura América TV

En el aire de "LAM", Ángel de Brito defendió sus dichos sobre la nueva conductora de A24. "Humillada, Marina, me lo dijiste vos. Es un término que usaste vos hablando conmigo y fue público que te humilló. Son dos mediáticos que perdieron toda seriedad profesional en este romance tóxico que tienen ustedes. Porque es tóxico y ustedes lo saben", afirmó el presentador, pidiéndole a su nueva colega de canal "no te hagas la bolu... Marina".

"Pido perdón si le pareció despectivo, pero me parece una pobre mujer que está siendo humillada y utilizada por este tipo", cerró De Brito. Por su parte, Pepe Ochoa defendió su información y resaltó que cuatro personas diferentes que trabajan en A24 le confirmaron la angustia de Calabró tras el pase. Yanina Latorre cerró el segmento compartiendo un fuerte detalle: "En el canal no están contentos porque no le está yendo bien, ellos creyeron que los dos juntos en el pase iban a medir".

El rating de A24 en el debut de su nueva programación con Marina Calabró, Rolando Barbano y más

Así midieron en rating los nuevos programas de A24. Foto: X @NachoRodriOk

La primera semana de la nueva A24 viene preocupando en cuestión de números. En su primer día al aire, el canal reconfigurado por Juan Cruz Ávila perdió rotundamente con La Nación Más y su nuevo "súper pase", quedando cuarto entre los canales de noticias nacionales con un promedio de rating total de 0,97 puntos, picos de 1,3 y un peligroso piso de rating de 0,3 puntos hacia el final de la jornada.

Entre la lista de nuevos programas, Marina Calabró y Facundo Pastor destacaron el lunes con "Arranca la tarde", siendo uno de los pocos ciclos de la emisora que logró superar el promedio de 1 punto de rating. El pase con "Código de noticias" le dejó al programa de Rolando Barbano y Soledad Larghi un sólido piso que mantuvieron durante la duración del noticiero, que cerró con 1,01 puntos de rating.