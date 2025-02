El rating de A24 con su renovada grilla en su primer día de estreno: cuál fue el pico máximo y a qué programa le fue mejor

A24 estrenó su nueva programación este lunes 10 de febrero, con una grilla repleta de grandes figuras como Luis Novaresio y Eduardo Feinmann, llegadas de La Nación Más. Finalizada la primera jornada, el rating de la nueva propuesta en el canal informativo de Grupo América generó sorpresa, y no fue grata.

"Primer día de la nueva programación de A24 no fue lo esperado por las autoridades del canal. No solo no peleó los primeros puestos, sino que perdió con canales que no esperaba como LN+, Crónica TV y por minutos con Canal 26 e IP Noticias", resumió en su cuenta de Twitter (ahora X) el periodista Nacho Rodriguez, antes de compartir todos los detalles sobre el rating de A24.

El rating de los nuevos programas de A24 con Eduardo Feinmann, Luis Novaresio, Antonio Laje y más

Uno por uno, el rating de los programas de A24. Foto: X @NachoRodriOk

La mañana de A24 comenzó con el pie izquierdo debido a problemas técnicos en "Otra mañana", el nuevo programa de Antonio Laje donde entrevistó a Javier Milei. La charla con el mandatario apenas tocó picos de 1,1 puntos, y con un promedio de 0,9 puntos, el programa quedó por debajo de Crónica TV en una franja horaria dominada por TN, que tocó los 2,7 puntos de rating.

"Buen día A24", la segunda mañana con Luis Novaresio, levantó un poco el promedio del canal llegando a los 1,1 puntos, y la dupla de Facundo Pastor y Marina Calabró, otro pase de LN+, logró seguir la tendencia y dejar el canal con 1 punto de audiencia en "Arranca la tarde". La mediática tuvo un romántico pase con su pareja, Rolando Barbano, quien tomó la posta junto a Soledad Larghi para conducir "Código de noticias", sosteniendo un promedio de 1,01 puntos.

A24 perdió contra La Nación Más en su primer día. Foto: X @NachoRodriOk

"Basta Baby", el ciclo con Baby Etchecopar que comenzó puntual a las 16:00 horas, subió el puntaje de A24 a 1,13 de promedio y le dejó un buen piso al programa que marcó el mejor rating de la jornada en el canal. Se trata de "Hora crítica", el ciclo informativo de Ignacio Ortelli, que logró superar a La Nación Más y promedió un 1,30 de rating, alcanzando el pico más alto de audiencia a las 17:11 horas con un 1,75.

El rating de A24 comenzó a truncarse con "El noticiero de A24", el nuevo programa de Eduardo Feinmann tras abandonar La Nación Más. El polémico periodista midió en el 0,98 y Pablo Rossi lo siguió con un 0,94 en "H2O", con la participación de José Luis Espert. "Wifi 24" mantuvo la tendencia, pero el canal tocó su piso más bajo con "Mesa A24" de Pablo Rossi, promediando 0,31. El cierre del día lo dio "24 Noticias" con Fabián Doman, logrando un 0,41 para terminar.

La jugada estrategia de La Nación que logró vencer la programación de A24

Anticipando la llegada de una fuerte nueva programación a A24, La Nación Más anunció la creación del "súper pase", una mesa debate con sus conductores más importantes para tratar los temas calientes de la agenda. "El clásico de LN+ con todos juntos, en un evento periodístico único", lo describió la emisora en su cuenta oficial de Twitter (ahora X).

La primera emisión de este gran pase comenzó a las 22 horas del lunes, en el peor momento de audiencia para A24, y logró mantenerse sobre la competencia durante la duración del segmento. El canal de La Nación terminó con el tercer mejor promedio de la jornada entre los canales de noticias, dejando atrás al debut de A24 que apenas se impuso ante Crónica TV para ocupar el cuarto lugar.