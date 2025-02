Eduardo Feinmann fue lapidario con Marina Calabró y Rolando Barbano e hizo un inesperado comentario: "Un poquito..."

El pase de Marina Calabró y Rolando Barbano está dando que hablar, ya sea por los arrebatos de pasión que ya caracterizan a los dos periodistas o los rumores de humillación y llanto en su programa de A24 que la conductora tuvo que salir a desmentir. Por su parte, Eduardo Feinmann compartió su propia opinión sobre las interacciones de sus colegas y fue fulminante.

Todo sucedió durante el "Resumen Blue" de María Isabel Sánchez, el segmento donde la locutora de Radio Mitre recapitula las claves de lo sucedido en el mundo del espectáculo. Con la temática del día de los enamorados, la colega de Feinmann no pudo evitar mencionar el fogoso beso de Marina Calabró y Rolando Barbano en su primer pase juntos, pero fue lo que discutieron los periodistas en la siguiente emisión lo que provocó una reacción del comunicador.

Eduardo Feinmann reaccionó a los comentarios "hot" de Marina Calabró y Rolando Barbano en A24

"Me pareció un poquito cringe", opinó Eduardo Feinmann del beso entre Marina Calabró y Rolando Barbano. "Un poquito cringe me parece", subrayó el periodista. A pesar de que llegó con Calabró en su pase de LN+ al canal informativo de Grupo América, parece que los años en la misma pantalla no fue suficientes para que sintiera cariño por la mediática: "Lo quiero a Barbano, a ella no", disparó.

Lamentablemente para el nuevo conductor de A24, Sánchez no había terminado de relatar todo lo sucedido entre los dos enamorados. La panelista reveló que, en su segundo pase de la semana, los dos conductores afirmaron que no se darían un beso ya que pasaron la noche anterior juntos y se "sacaron las ganas" después de su breve abstinencia. "Mirá vos. No, no", se lamentó Feinmann.

Para cerrar su informe, la locutora relató la conversación de Calabró y Barbano sobre la ropa interior de éste: la mediática le preguntó a su novio si todavía tenía puestos los mismos calzoncillos que usó la noche anterior, y reveló al aire de A24 que eran de color rojo "pasión". "¿Pero que, en el pase? Un poquito cringe. Los chicos dicen que eso es cringe. No se hace", afirmó Eduardo Feinmann.

No es la primera vez que el periodista critica a una colega al aire por compartir demasiados detalles de su vida privada. Días atrás, Feinmann disparó contra Alejandra Maglietti por ventilar que había dejado de tener flatulencias gracias a una dieta mágica. "Ahí estamos poniendo en nuestro streaming el título: 'Alejandra Maglietti sorprendió al contar cómo es su dieta antiflatulencias' ¿Hace falta? 'Hace años que no me tiro un gas' ¿Hace falta contarlo?", se preguntó el conductor.