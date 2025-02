Eduardo Feinmann fulminó a Florencia Peña tras las polémicas opiniones sobre Carlos Tévez

Aunque Eduardo Feinmann se encontraba en Israel, volvió a ser el foco de atención por otro motivo, esta vez por su fuerte crítica a las opiniones de Florencia Peña. El periodista no dudó en expresar su postura respecto a las declaraciones de la actriz sobre Carlos Tévez, sumando una nueva polémica a su historial.

El presentador de Alguien tiene que decirlo en Radio Mitre no tardó en pronunciarse sobre las palabras de Peña acerca del entrenador de fútbol, lo que desató una tajante respuesta de parte suya. La actriz había cuestionado a Tévez por su cambio de actitud y lo acusó de "olvidarse de dónde vino", comentarios que provocaron una reacción inmediata de Feinmann a través de sus redes sociales.

Eduardo Feinmann fulminó a Florencia Peña tras sus polémicas declaraciones sobre Carlos Tévez

En un mensaje directo y contundente, Eduardo Feinmann no escatimó en calificativos al referirse a las opiniones de Florencia Peña sobre Carlos Tévez. Después de leer las críticas de la actriz sobre el exfutbolista, quien había señalado que Tévez se había distanciado de sus raíces, el periodista utilizó su cuenta de X para responderle. "¡Es ignorante!", escribió al compartir la nota de Radio Mitre que citaba las palabras de Peña y la respuesta que obtuvo de la Fundación Carlos Tevez.

Eduardo Feinmann criticó duramente a Florencia Peña por sus comentarios en contra de Carlos Tévez. Foto: X @edufeiok.

Esta nueva polémica se sumó a otras ocasiones en las que Feinmann no dudó en cuestionar a otros famosos por sus conductas. En este caso, su crítica se centró en la actriz, quien, en una entrevista reciente con Flavio Azzaro, se refirió a Tévez, sugiriendo que este había perdido su conexión con los orígenes humildes de su barrio, Fuerte Apache.

Florencia expresó: “Siempre me pareció un tipo con mucho talento para jugar, un distinto. Pero no puedo separar al jugador de una cuestión personal. Me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan".

La respuesta que utilizó Feinmann para lanzar su crítica a Florencia Peña

Feinmann se respaldó en la respuesta de la Fundación Carlos Tévez para atacar a Florencia Peña. La fundación, liderada por Silvia Tallarico, no tardó en confrontar a la actriz. Tallarico, visiblemente molesta, calificó los comentarios de Peña como una muestra de "poco conocimiento", invitándola incluso a conocer el trabajo de la fundación en persona. Este respaldo, difundido por los medios, fue lo que el periodista utilizó para reforzar su rechazo.

No es la primera vez que Eduardo se convierte en protagonista de este tipo de comentarios. A lo largo de su carrera, el periodista se destacó por su estilo provocador y su habilidad para generar debates. Hace poco, no dudó en destrozar a Marina Calabró y a Rolando Barbano por sus actitudes ante la cámara.

Está claro que a Feinmann le gusta mantener su imagen como el periodista más discutido en los medios y siempre aprovecha para compartir sus puntos de vista de forma frontal y sin reservas. Este comportamiento, como era de esperar, le hizo ganarse, una vez más, tanto seguidores como detractores, pero no le impidió que continúe con su línea editorial sin miramientos.