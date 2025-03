Eduardo Feinmann defendió a Lali Espósito y destruyó a Eial Moldavsky

Eial Moldavsky se encuentra en estos momentos en el foco de la polémica luego de una historia que contó en el programa "Sería Increíble" que se emite por el canal de streaming OLGA. Allí, sin nombrar a Lali Espósito confesó que había estado con ella y esto generó mucho repudio.

Los famosos comenzaron a opinar sobre este escándalo y Eduardo Feinmann no se quedó callado: "Lo que le hicieron a Lali me pareció totalmente desubicado", comenzó diciendo el conductor respecto a la situación que sucedió nuevamente en OLGA y que pone al canal de streaming nuevamente en el centro del escándalo.

"Asco me dio... Es de poco caballero decir lo que dijo. Es poco hombre, son cosas que no se hacen", subrayó una y otra vez Feinmann. El periodista no dudó en salir con los tapones de punta con Eial y fue muy duro en su análisis diciendo que es un "filósofo de cuarta".

"Se han perdido muchos valores claves en la sociedad", el cronista le preguntó si con las disculpas que realizó Eial quedaba todo sanado y Eduardo fue letal y contundente con un "no". También criticó al canal de streaming que tiene como principal figura a Migue Granados y subrayó que "se vienen equivocando sistemáticamente en ese canal... Se vienen equivocando feo", cerró.

La palabra de Eduardo Feinmann sobre el escándalo en OLGA:

Eial salió a disculparse por sus dichos y sostuvo que "Vengo a ofrecer unas disculpas públicas que creo que la situación lo amerita. También quizás un poquito de contexto de mi parte, pero sobre todo disculparme que creo que es lo más importante. La historia es completamente falsa".