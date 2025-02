Escándalo en A24 con Jorge Asís que hizo una denuncia muy particular en contra del canal: "Aquí se anunció que..."

A24 debutó con bajo rating su nueva programación, pero lo que le faltó en audiencia para superar a La Nación Más lo compensó en escándalos. Después de la accidentada entrevista de Antonio Laje a Javier Milei y el nuevo escándalo de Marina Calabró y Rolando Barbano por lo sucedido en su pase, el analista político Jorge Asís hizo un sorprendente anuncio sobre su participación en el canal de Grupo América que despertó indignación y polémica.

Entre los nuevos programas del canal informativo, A24 estrenó "La mesa de A24", un segmento de debate donde invitados expertos en actualidad, política y economía pueden intercambiar ideas y analizar los temas más calientes de la agenda. El segmento, que fue combatido con éxito por el nuevo "súper pase" de LN+, se vio envuelto en un nuevo escándalo para la emisora cuando Asís, uno de los panelistas confirmados, expuso la interna.

El anuncio de Jorge Asís que despertó sospecha de censura en A24

Jorge Asís no participará de "La mesa de A24". Foto: X @AsisOberdan

Desde su cuenta de Twitter (ahora X), Jorge Asís anunció que no participará de "La mesa de A24" como había anticipado: "Aquí se anunció que el suscripto iba a sentarse lunes y miércoles a "La Mesa de A24". Pero hoy miércoles el suscripto no va a estar", escribió. Sin más explicaciones por parte del profesional o la emisora de Juan Cruz Ávila, las teorías y sospechas no tardaron en aparecer en las redes sociales.

"Está todo con agarrado con alfileres. Tienen un miedo a la crítica...", comentó un usuario, en referencia a la previa aparición de Asís en el programa de A24 conducido por Pablo Rossi. En la emisión del lunes, el expolítico afirmó que Javier Milei "picó su propio boleto" con el discurso en Davos, asegurando que las declaraciones del presidente contra la comunidad LGBT+ fueron "casi lo que fue Vicentin para Alberto Fernández".

Pablo Rossi desestimó el análisis del "Turco" Asís, bromeando: "Vos no tenés miedo de perder ningún pronóstico". Pero el ex secretario de Cultura se mantuvo firme en su posición, asegurando que "lo peor que podés hacer es ponerse el lobby homosexual y feminista en contra". "Me parece que él quiso hacerse el Trump. Y fue a Davos, el presidente de la Argentina, el país que más le debe al FMI, hacer pata larga con la guerra cultural", disparó.

Tanto Jorge como el periodista Gonzalo Aziz estaban pautados para aparecer como panelistas dos veces a la semana en el programa que toma la posta de Eduardo Feinmann en A24, acompañando a Rossi, Nicolás Wiñazki y Cecilia Boufflet. Sin embargo, y tal como lo adelantó Asís, ambos estuvieron ausentes de la mesa, que recibió al productor de contenidos Emmanuel Danann y siguió de cerca la votación de Ficha Limpia en el Congreso.

Jorge Rial cruzó a Antonio Laje tras su debut en A24

El conductor de "Argenzuela" disparó contra Antonio Laje. Foto: X @rialjorge

Jorge Asís no fue el único en disparar contra la nueva A24. En segundo día de la nueva programación, Antonio Laje salió al aire y se disculpó públicamente por los inconvenientes técnicos que tuvo su entrevista con el presidente Javier Milei la mañana anterior: "Todos los estrenos tienen algún problema, siempre. Ahora, lo que pasó ayer no puede pasar. Puede haber algunos problemitas. Lo que pasó ayer no tiene ninguna disculpa porque no tendría que haber pasado", sostuvo el mediático.

Citando el descargo desde su cuenta de Twitter (ahora X), Jorge Rial se burló de Antonio Laje por el mal desempeño que tuvo su ciclo en el debut de la nueva programación: "¿Está hablando de la nota en si? ¿De la poca audiencia que tuvo el reportaje al presidente?", ironizó el padre de More Rial. La entrevista a Milei promedió un bajo 0,9 puntos de audiencia, según informó Nacho Rodriguez en la red social de Elon Musk.

Por su parte, Jorge Rial está en un muy buen momento a la cabeza de "Argenzuela", el ciclo informativo que conduce para C5N. Ese mismo lunes, el conductor alcanzó liderar la batalla entre los canales de noticias, posicionándose primero con picos de 3 puntos mientras que A24 perdía con Crónica TV y quedaba en el quinto lugar. La tendencia se repitió en los siguientes días, dejando al ciclo como lo más visto en su canal.