Preocupación en A24 por el rating y la competencia frente a La Nación Más tras el robo masivo de periodistas del canal de los Mitre

Esta semana, el canal informativo de América TV estrenó una nueva programación repleta de grandes figuras periodísticas, varias de las cuales llegaron tras un éxodo masivo de conductores de La Nación Más, para luchar por el primer lugar entre los canales de noticias. Después de sus primeros días al aire, sin embargo, el rating de A24 comienza a preocupar a los ejecutivos del canal, ya que lejos de lograr alcanzar al más visto de la grilla, comenzó a perder con canales que ya había dejado atrás.

Su primer día al aire encendió las primeras alarmas, cuando A24 quedó detrás de LN+ en rating y cuarto en la lista de los canales informativos después de C5N y el ganador de la jornada, Todo Noticias. La gran sorpresa fue el bajo desempeño de los nuevos programas liderados por figuras como Eduardo Feinmann, Luis Novaresio y Antonio Laje, adquiridas en el "robo" al canal de La Nación. Esta tendencia continuó en los siguientes días, elevando preocupación en los pasillos del canal.

¿Cómo le fue a A24 en el prime time contra La Nación Más?

A24 continúa perdiendo en la lucha por el rating contra LN+. Foto: X @NachoRodriOk

Desde su cuenta de Twitter (ahora X), el periodista de espectáculos Nacho Rodriguez compartió los promedios de rating del prime time del martes, donde se puede ver quién salió arriba entre los noticieros. El resultado no favorece al canal reconfigurado por Juan Cruz Ávila: A24 perdió durante todo el prime time contra La Nación Más, llegando a quedar detrás de Crónica TV y hasta Canal 26 en sus momentos de menor rating.

El horario caliente para los canales de noticias comenzó con "El noticiero de A24" conducido por Eduardo Feinmann, quien estaba proyectado a ser uno de los conductores con mejor rating de A24. El periodista quedó cuarto en la puja por el rating, con un puntaje promedio de 1,27 que perdió ante el 1,37 de "El noticiero de La Nación+", programa que él mismo conducía antes de abandonar el canal de los Mitre.

Lo siguió Pablo Rossi con su noticiero "H2O", que bajó dos puestos para quedar último en la competencia, detrás de Canal 26 y Crónica TV con un promedio de 0,89 puntos de rating. Su "Mesa A24", que reúne a varios expertos en un formato similar al nuevo "súper pase" de La Nación Más, hundió todavía más el rating de la emisora, quedando en 0,47 puntos de audiencia en el momento de mayor competencia.

A las 11 de la noche, cuando dominaba "Duro de domar" con 2,03 puntos y Telefe arrasaba con "Gran Hermano", A24 cerraba su jornada con "24Noticias", conducido por Fabián Doman. El ciclo del reconocido conductor apenas marcó 0,21 puntos de rating, volviendo a quedar último entre los informativos. El número no remontó lo suficiente para sacar a A24 del último puesto con el ciclo final de su grilla, "WiFi" con Nicolás Wiñazki: el informativo de la madrugada marcó un 0,66 de audiencia.

Escándalo en A24 por el pase incómodo entre Marina Calabró y Rolando Barbano

Además del bajo rating, A24 arrancó su nueva programación con un escándalo entre la pareja de conductores estrella: Marina Calabró y Rolando Barbano. Debido a su posicionamiento en la grilla, los enamorados comparten un pase en la tarde del canal, que inauguraron con un fogoso beso en el primer día de su emisión. El segundo, sin embargo, reflotó recuerdos incómodos para la pareja y habría causado una gran angustia en la exconductora de LN+.

Así lo informó Pepe Ochoa desde la cuenta de Twitter (ahora X) "El ejército de LAM": Me dice que llorando en el piso no la vieron pero que si... El pase le cayó como el or... porque se pusieron a hablar del día que Marina ganó el Martín Fierro y se lo dedicó a Rolando y el tipo le cortó el rostro", asegura el mensaje de WhatsApp compartido en la red social de Elon Musk. "Se le notaba a la mina la incomodidad", agrega.

Cansada de los rumores, Marina Calabró le respondió a LAM y negó categóricamente sentirse humillada por su pareja: "El contenido de los pases lo proponemos nosotros. De hecho, el contenido de ese pase lo propuse yo porque el ganador de los Goya, Salva Reina, le había hecho un agradecimiento divino a la pareja. Entonces yo dije 'agarro esto y lo gasto a Rolando'", sostuvo la mediática, quien también criticó duramente a Ángel de Brito.