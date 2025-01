L-Gante lanzó una nueva canción y tiene una particular estrofa ¿dedicada a Wanda Nara?

Tras el anuncio de su ruptura con Wanda Nara, L-Gante está abocado 100% a su carrera musical. El referente de la cumbia 420 lanzó una nueva canción que generó cientos de comentarios entre sus seguidores. ¿El motivo? En la letra del tema hay líneas que se leen como indirectas para la mayor de las hermanas Nara.



Ágil para la publicidad, L-Gante se plegó al escándalo de los chat privados de Wanda Nara y Mauro Icardi. Aprovechó uno de los dichos del futbolista, la alusión íntima a la "hamburguesa" de su ahora exesposa, y se mostró en Instagram comiendo ese plato. Este post se viralizó rápidamente y el artista aprovechó la atención para adelantar su nuevo lanzamiento musical.

L-Gante se burló de Mauro Icardi con una foto de una hamburguesa. Fuente: Instagram @lgante_keloke

Luego de adelantar la foto de la hamburguesa, L-Gante subió a las redes un fragmento de su nueva canción. “Me dijeron que te encuentras sola y por eso llamas a cualquier hora”, empezó cantando el líder de la cumbia 420, mientras miraba a la cámara y hacía gestos con las manos como si estuviera usando un teléfono. Luego, continuó: “Porque la vida es una sola. Entonces, hagámoslo ahora”.



Más allá de la polémica generada por la presunta dedicatoria de estas estrofas para Wanda, la letra de L-Gante no significa que el cantante y la conductora de Bake Off Famosos hayan terminado en malos términos. El propio cumbiero se encargó de aclarar que "con Wanda está todo más que bien".



A pesar de su reciente separación, Wanda Nara y L-Gante mantienen una buena relación. En una reciente entrevista en el canal de streaming OLGA, el referente del RKT dejó claro dijo que no tendría problemas en juntarse con Wanda a "escabiar algo".



La rubia empresaria también mantiene un buen vínculo con la familia del cantante, a pesar de que días atrás el padre de L-Gante destrozó a Wanda Nara. La hermana de Elián Valenzuela, Samira Prosi, reveló que sigue hablando con la mayor de las hermanas Nara. De hecho, días después de que Wanda anunciara la ruptura con el artista, Samira se vio con su ahora excuñada. Consultada por la separación del cantante, dijo: "Que él haga lo que quiera... mientras que sea feliz, que haga lo que quiera".

La supuesta nueva novia de L-Gante rompió el silencio

Tras la ruptura con Wanda Nara, L-Gante fue vinculado con la modelo e influencer Dakota Gotth, quien lo acompañó en varios de sus shows por la gira de Mar del Plata.

L-Gante fue visto con la influencer Dakota Gotth. Fuente: Instagram @dakotagotth.



En una entrevista con el programa Puro Show (El Trece), durante un show de cumbia 420, Dakota confirmó que habían llegado juntos al evento: "Nos llevamos bien obvio, si no, no estaríamos acá".