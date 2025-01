L-Gante reveló detalles de su separación con Wanda Nara en medio del escándalo mediático con Mauro Icardi

En una entrevista en el programa Mi primo es así (Olga), desde Mar del Plata, L-Gante reveló detalles sobre la reciente separación con Wanda Nara tras el revuelo mediático entre Mauro Icardi y la China Suárez.

En un gesto por demás humorístico, el cantante de cumbia llevó al estudio hamburguesas para todo el equipo de Olga en una clara referencia a los mensajes obscenos filtrados de Mauro Icardi. En relación al rompimiento con la empresaria, L-Gante expresó: "La separación nuestra fue más que nada saturación, creo yo, porque no tuvimos ningún problema, engaño, infidelidad, nada... Tranquilamente si le ponemos onda vuelve a estar todo de diez"

En adición a ello, fiel a su estilo relajado el cantante habló sobre lo que siente con la actual situación de Wanda Nara, entonces se sinceró: "Pero ella tiene ahí problemas legales que resolver y también se mezcla un poco con todo el circo. Y lo que yo le digo y le aconsejo es que lo serio tiene que tratarlo seriamente y dejar de lado lo otro". A lo que L-Gante agregó: "Si no se puede estar juntos tenés que desear lo mejor igual y querer que la otra persona esté bien también".

L-Gante brindó una entrevista donde contó detalles de su rompimiento con Wanda Nara

Con respecto a los rumores de los mensajes subidos de tono que L-Gante habría intercambiado con la China Suárez, previo a la relación de la actriz con Mauro Icardi, el cantante negó rotundamente la existencia de los mismos explicando: "No es cierto que tuve esos mensajes de alto voltaje. Eso me ofendió un poquito porque es feo decir eso... Me quedé en mi casa para estar tranquilo y seguían apareciendo quilombos. Todos los días tenía que aclarar cosas".

Cabe recordar que L-Gante estuvo en el medio del escándalo mediático al confirmarse su relación con Wanda Nara, mientras que Mauro Icardi todavía vivía su relación con la China Suárez de manera privada, por lo que estas declaraciones del cantante en una entrevista relajada como esta son muy valiosas para terminar de desentramar su participación en este intrincado cruce de relaciones amorosas.