La novia del Chino de Gran Hermano reveló cómo reaccionará a su operación de nariz

La novia de Martín Ku, Marisol, se realizó una operación estética en la nariz, mientras su enamorado transita el último mes dentro de Gran Hermano. Una casa que lo tiene como a uno de los grandes candidatos a ganar el certamen.

Lo cierto es que la joven de 27 años pasó por el quirófano para realizarse una rinoplastía, razón por la que recibió injustificadamente una batería de críticas, en un terreno siempre hostil como suelen ser las redes sociales.

Con la repercusión del caso, la novia del Chino atendió a los medios y se refirió a cómo tomará el cambio estético el concursante, tras casi seis meses de encierro: “Martín sabe que yo desde los 12 años que me quería operar, tengo 27. Martín sabe”.

“Va a decir. ‘Che te operaste al final, no me esperaste para que te acompañe y te cuide”, agregó la enamorada del hermanito, que aclaró entre risas: “No es que ahora voy a aparecer de la nada toda operada”.

La publicación de lanovia del Chino.

Por otro lado, Marisol hizo referencia a la mala energía que recibe a diario en las redes: “Todo el tiempo dicen que cuando Martín salga me va a dejar. Encima justo ahora me hice una rinoplastia”.

“Lo mas tranqui que me dijeron es ‘te queda horrible’. Después me dijeron: ‘Cuando Martín salga no te va a reconocer’, ‘sos Michael Jackson’, ‘te va a dejar’, ‘te arruinaste la cara’”, continuó detallando sobre el accionar anónimo y repudiable que se hace recurrente en la redes.

Por las dudas, Marisol aclaró: “No fue de canje. Todo me lo pago yo. La gente por ahí no cabe. Hace cuatro años que trabajo para una empresa de afuera. Trabajo un montón”.

“Lo que me llega de canje es trabajo porque lo tengo que publicitar. los celulares me los pago yo, los impuestos me los pago yo, todo me lo pago yo. Es feo tener que aclararlo, pero la gente habla y no saben”, concluyó la novia del Chino.