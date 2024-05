Por qué el perro Arturo mordió a Martín Ku en Gran Hermano

Desde que ingresó a Gran Hermano con una emotiva historia de vida y buscando una segunda oportunidad para ser adoptado con mucho amor, el perro Arturo ha protagonizado fuertes momentos en el reality. Por estas horas, se conoció un confuso episodio en el que terminó mordiendo a Martín Ku, el dueño y compañero que eligió dentro de la casa.

Arturo encontró una fuerte e inevitable conexión con el Chino apenas entró a la casa más famosa del país. Los dos fueron muy pegados desde entonces, y el participante no dudó ni un segundo en dejar en claro sus intenciones de adoptarlo cuando salga del show.

De hecho el propio Santiago del Moro ya mencionó en varias oportunidades que Martín es su dueño, algo que ya estaría definido incluso con el resto de los participantes de la casa. Todo esto marchaba más que bien, aunque también es cierto que el perro ha tenido algún que otro episodio difícil.

Está claro que el clima hostil dentro de Gran Hermano, con discusiones y peleas a los gritos que se dan, genera una carga de tensión fuerte sobre Arturo. Es por eso que en más de una oportunidad tuvo reacciones por instinto, ladrándole a participantes como Furia o Darío al presenciar cierta vibra dentro de la casa.

Sin embargo, lo que ningún televidente se esperaba era que la mascota tenga una reacción involuntaria y impensada contra su dueño. Así las cosas, atacó al participante y rápidamente las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

El episodio ocurrió este viernes, generando preocupación por la crianza del perro dentro del programa -recordemos que el refugio de animales que lo rescató en su momento pidió una inmediata salida de la casa para el can, ya que por su historia de vida no puede estar expuesto a situaciones con tanta tensión-.

Desde que llegó a la casa, Arturo mostró una gran conexión con Martín Ku.

En el video en cuestión, se lo puede ver a Martín Ku intentado jugar con Arturo, pero el mismo lo muerde de forma fuerte y por eso el participante decide ponerle los puntos. "No muerdas ¡Basta! Arturo, duele mucho ¡Basta, no!", comenzó a gritarle, tratando de calmarlo.