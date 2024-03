La amenaza que sufrió la novia de Martín Ku de Gran Hermano

Martín 'El Chino' Ku logró transformarse en uno de los jugadores más importantes de la presente edición de Gran Hermano 2023. Siendo uno de los jugadores que marcó un récord ganando las pruebas semanales de líder y con una cabeza muy pensante a la hora de desplegar sus estrategias, ahora la noticia fue su novia, Marisol, quien vivió un duro episodio por estos días.

Se sabe que, mientras los jugadores se encuentran dentro de la casa, afuera los medios suelen tener contacto con sus familiares y personas que más los conocen. En este contexto, la presencia de Marisol en la TV y redes no pasó para nada desapercibida, siendo una joven que se ganó rápidamente el cariño de la gente con su simpatía y buen corazón.

Dentro del reality, El Chino ha demostrado un temple bárbaro a la hora de jugar y hasta la suerte lo viene acompañando, habiéndose ya ganado una casa en una de las pruebas más importantes que brinda el show. Sin embargo, no todo es felicidad en el exterior.

Todo esto nos lleva a la ausencia que mostró Marisol durante los últimos días en sus redes. Esto despertó preocupación e incógnita, algo que la propia joven se encargaría de aclarar a través de un video que compartió durante los últimos días y relatando el drama que viene atravesando.

"Hola chicos, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá aparezco después de varios días. Ya lo conté en las redes de Martín pero lo cuento para quienes no lo saben, pero el fin de semana me robaron", comenzó explicando la joven en un clip que subió.

¿Qué le pasó? La novia de Martín Ku sufrió el robo de su celular, donde tenía vinculadas sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias a través de las distintas aplicaciones. Si bien no dio detalles del hurto, confesó que quedó muy asustada y llena de complicaciones.

Marisol, la novia de Martín Ku, entró a la casa hace unas semanas para el Congelados.

"Me había comprado el celu hace dos semanas, me lo compré como herramienta de trabajo y me costó 1500 dólares. Encima no tengo las tarjetas ni el acceso a mis cuentas. Cuídense mucho, la calle está dura. A veces uno tiene que pasar por estas situaciones chotas para valorar las cosas importantes de la vida", contó con angustia.

Por otro lado, Marisol remarcó sentirse aún muy preocupada por la posibilidad de que la persona que le robó pueda tener acceso a su intimidad, a sus fotos, videos y demás cuestiones privadas. Justamente esto, más allá del delito, puede traer daños colaterales y es algo muy fuerte.