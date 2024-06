Quién fue el ex Gran Hermano que contó que Santiago del Moro “le salvó la vida”

Juan Reverdito fue uno de los participantes de la pasada temporada de Gran Hermano que no logró trascender en los medios como sí lo hicieron otros de sus compañeros. Si bien no se sabía nada de él por estos meses, ahora fue noticia luego de contar el gran gesto de ayuda que tuvo Santiago del Moro con él.

El paso de Juan Reverdito por el reality de Telefe fue bastante polémico. Si bien vivió fuertes cruces y una enorme rivalidad con Alfa, lo cierto es que también fue parte de Los Monitos, uno de los grupos más resistidos en los inicios del certamen.

Es por eso que no duró tanto dentro del programa, siendo uno de los primeros eliminados de aquella edición y sin poder hacer pie en la pantalla chica desde entonces -quizá por la imagen negativa que generó en el público-. De hecho hasta realizó diferentes denuncias públicas hacia el show por sentirse dejado de lado.

Hace unos pocos días el taxista fue noticia luego de revelar el gran gesto que Santiago del Moro tuvo con él hace poco. "Santiago es una persona a la que podés preguntarle cosas y te responde sin problema, fui a la gala el otro día, nos abrazamos y tiene mucha humildad", comenzó diciendo.

Entonces confesó: "Y aparte él tuvo un lindo gesto conmigo hace un tiempo porque yo le escribí después de que él me nombrase en uno de los programas que hizo de Gran Hermano. Después de ese día, yo le escribí para agradecerle porque yo por el programa pasé sin pena y sin gloria. Me fui muy rápido de la casa".

"Que se haya acordado de mí en ese programa fue un mimo al alma. Y yo estoy saliendo de una situación complicada en lo personal y le escribí por laburo pero de algo personal, nada que ver con los medios, de un laburo particular", siguió detallando.

Juan Reverdito fue uno de los primeros eliminados del pasado GH.

Juan Reverdito no consiguió hacerse un lugar en los medios, pero aún así decidió escribirle al conductor de Gran Hermano por haberlo recordado: "Le envié ese mensaje y me contestó, me habló y es una persona importante de los medios".

"Que te conteste, que te conozca, y que pueda darte una mano o aconsejar o escuchar ya está. Está bueno lo que te estoy contando de Santi, es algo personal y no quiero quebrarme en llanto. Me respondió de una forma que me llegó y con eso me alcanza", siguió el taxista, llenando de flores a Santiago del Moro.