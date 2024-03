Marcelo Polino reveló su triste historia familiar de cero contacto con su padre

Multifacético, Marcelo Polino siempre es una presencia importante en un programa de televisión. Sin embargo, nunca se lo había escuchado hablar a ese nivel del vínculo con su padre como hizo en una reciente entrevista con LAM (América TV) en la que tocó este tema en profundidad junto a Ángel de Brito.

"No tengo mucho para contar, porque mi papá me abandonó a mí y a mi mamá cuando yo tenía dos años", sostuvo Polino en un inicio. "Porque vos siempre lo trataste con humor, que eras huérfano, etc", le dijo poco después Ángel, como para que el invitado puede soltarse más sobre el tema.

"Sí, obviamente, siempre se siente la falta de un padre. Pero nunca lo sentí. Cuando mi mamá queda sola y vamos a vivir a la casa de mi abuelo y él era el gerente del banco del pueblo hace muchos años, era como ser el presidente, entonces, yo tuve una imagen paterna muy presente de una autoridad fuerte", sostuvo Polino.



Polino habló sobre la relación con su padre

"Me acostumbré a vivir así. Cuando vine a vivir a Buenos Aires traté de buscarlo, lo busqué en los padrones de la votación. Fui a los lugares, pero ya no vivía y no lo encontré. Años más tarde, alguien le contó a mi mamá que había viajado a la India, que volvió y había muerto”, detalló el conductor poco más tarde.

"Murió cuando yo estaba en El Cantando (eltrece). Porque un día mi mamá me llama y me lo dice, yo tenía la fantasía de que un día iba a venir a la puerta del canal, porque un loco que grita en la televisión y que tiene tu mismo apellido, le dirían en el barrio: ‘che mirá el loco que está ahí'", indicó Polino con algo de tristeza.



El padre de Polino falleció en 2008

"Tengo fotos, de cumpleaños, del casamiento. Pero no me veo parecido a él físicamente, me veo más parecido a mi mamá. Siempre tuve la fantasía de que tenga algún hermano o aparezca alguien, pero nada. Busqué en Facebook, busqué por la policía, busqué por todos lados. Él nunca me buscó y murió en el 2008", cerró el conductor.