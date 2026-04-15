Los Pericos llegan a Mendoza con un show único: cómo conseguir las entradas

Los Pericos vuelven a la provincia de Mendoza para participar del evento El Rock de la buena leche este jueves 16 de abril. La mítica banda nacional cerrará la primera jornada de un ciclo que combina música de primer nivel y compromiso social.

En un esfuerzo conjunto entre la Subsecretaría de Cultura de Mendoza y el Banco de Alimentos, el emblemático Teatro Independencia se prepara para recibir una propuesta única: "El rock de la buena leche". El festival, que se desarrollará los días jueves 16 y miércoles 22 de abril, busca asistir a sectores vulnerables de la provincia.

Desde las 20:30, se presentarán las bandas mendocinas Néctar 02, Toby Deltin y La Ilíada de Pope, dando paso luego al cierre de Los Pericos , quienes regresan a Mendoza para colaborar con esta iniciativa solidaria.

Con más de 40 años de trayectoria, Los Pericos se ratifican como la agrupación más influyente del reggae en Latinoamérica. Desde su fundación en 1986, la banda argentina no solo ha transformado la escena musical de la región, sino que ha sido nombrada por Jamaica como Embajadores del Reggae, un reconocimiento inédito para un grupo de habla hispana.

Cómo conseguir las entradas

El formato de acceso es mixto: se deberá pagar una entrada de $5.000 y entregar una caja de leche en polvo de 800 gramos. Las entradas podrán adquirirse únicamente en la boletería del Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza).

Para el recital del Jueves 16 de abril: el martes 14 de abril, de 10:00 a 15:30 y el jueves 16 (día del recital), de 17:30 a 21:00. Para el espectáculo del miércoles 22 de abril: el lunes 21 de abril, de 10:00 a 15:30 y miércoles 22 (día del recital), de 17:30 a 20:00.