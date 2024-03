En medio de rumores de crisis, Marcelo Polino reveló detalles de la relación de Fátima Flórez y Javier Milei

Este miércoles, Marcelo Polino estuvo de invitado en Los Ángeles de la Mañana (LAM), programa de espectáculos conducido por Ángel de Brito en América TV. El periodista estuvo haciendo temporada en Mar del Plata junto a Fátima Flórez, en el show Fátima 100%, espectáculo al que le fue muy bien desde su estreno a fines de diciembre de 2023. "La temporada fue muy buena. Fuimos primeros a nivel nacional", dijo Polino en la entrevista.

En las últimas horas, se comenzó a esparcir el rumor de que la actriz y Javier Milei se encontrarían atravesando una fuerte crisis. Pero Polino, conociéndola más que nadie en este último tiempo, compartió detalles inéditos de la pareja en el ciclo que conduce de Brito y también salió a defenderla de las críticas que recibe.

Javier Milei ha ido a presenciar el espectáculo que realizó Flórez en estos meses.

Primero, el mediático confirmó que Flórez y Milei "siguen de novios". Luego de lanzar este dato, Marcelo Polino rememoró dos anécdotas que tuvieron como protagonistas a la actriz y al mandatario: "El día anterior a la asunción (de Javier Milei como Presidente de la Argentina), Fátima estuvo ensayando conmigo durante 7 horas. Cualquier otra mujer hubiera estado con asesores, peluqueros, vestido, zapatos, probando... Y en un momento, yo le dije: 'Fátima, ¿por qué no te vas a tu casa?' Y ella se fue a preparar, después de 7 horas de ensayo". "Ella está muy enfocada en su laburo", dejó en claro el comunicador.

Marcelo Polino desmintió los rumores de una separación entre la actriz y el presidente.

"Otro ejemplo que la pinta en el tema político es que ella estaba invitada el primero de marzo al Congreso, para el discurso del Presidente. El productor de la obra, Guillermo Marín, nos reunió y le dijo 'Fátima, si vos querés ir, andá, yo levanto la función'", reveló el periodista, además de que contó que Marín le aseguró a Polino que le pagaría como si hubieran tenido sala llena aunque Fátima decidiera no encabezar el show. No obstante, la actriz le respondió al productor con un rotundo "no" porque "es su trabajo y ella debía quedarse a cumplir con su trabajo".

Mirá lo que dijo Marcelo Polino en LAM sobre Fátima Flórez y Javier Milei

En cuanto a los rumores de una posible separación de Fátima Flórez y Javier Milei, el mediático dijo: "Ahora decían que se había separado. Mucha gente que quiero y respeto diciendo esto, sin siquiera levantar un teléfono para informarse, que 'hace 15 días que no se ven', ¡mentira! ¡el martes vino!. Es más, yo la cargo porque yo en el escenario la veo recién cuando baja del auto que viene de Buenos Aires y yo la empiezo a entrevistar ahí: lo que hizo, cómo fue".

Cuando Ángel de Brito le preguntó por el presidente, Marcelo Polino manifestó: "La segunda vez que fue a ver a Fátima, me dijo: '¿Vas a tener un minuto para que te pueda conocer?' Entonces, bajé. Él estaba con su hermana, que es súper simpática y súper buena onda con Fátima. Compartí media hora y (Javier Milei) me pareció una persona muy interesante. Con nosotros, fue muy afectuoso. Pero, bueno, yo soy el amigo de su novia, es una mirada diferente".