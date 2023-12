El polémico comentario de Marcela Tauro sobre Ángel de Brito y Marcelo Polino

Si bien ya termina el año 2023, el Bailando continúa y va ingresando en su recta final. En ese marco, Marcela Tauro arrojó un polémico comentario sobre Ángel de Brito y Marcelo Polino, jurados del certamen.



Sucede que Anabel Sánchez tuvo el peor puntaje en el reggaetón hot del programa que conduce Marcelo Tinelli. Asimismo, recibió una durísima devolución por parte del jurado, principalmente de Ángel de Brito y Marcelo Polino.

Anabel Sánchez tuvo el puntaje más bajo en el reggaeton hot.

“A mí lo que más me molestó ahora es que se hayan metido con mi intimidad, el tema de mi sexualidad, en Twitter”, comentó Anabel Sánchez en una charla con Intrusos, en la pantalla de América.



“Yo tengo 18 años. Y Ángel había tirado un tuit como preguntando si se casan vírgenes y creo que eso no tiene nada que ver con el baile. Y Polino me dijo algo así como si quería estar ahí, para qué acepté. No recuerdo muy bien”, agregó la joven.



Visiblemente triste por la devolución y el puntaje recibido en el Bailando, Anabel Sánchez expresó: “Y yo siento que lo di todo para la edad que tengo. Yo tengo 18 años y vengo de una familia que siempre fue muy reservada”.

Ángel de Brito, Marcela Tauro y Marcelo Polino.



Por su parte, Marcela Tauro, tras escuchar a la participante del Bailando 2023, hizo una profunda reflexión. “Anabel, está bien que lo digas. Porque nosotros, a veces, de este lado de la televisión, y me pongo en el lugar de De Brito y Polino, quizás nos olvidamos”, comentó.



“Y está bien que lo digas, porque si vos nos marcas que tenés 18 años, yo me había olvidado. Entonces, está bueno porque en el medio naturalizamos todo. Y si no tenés ganas de hacerlo, está bien”, añadió la periodista.