Una cena de lujo se sale de control en esta película de 107 minutos que tenés que ver hoy

Hay días en los que abrís el streaming , scrolleás sin parar y nada te convence. No sabés si empezar una serie nueva o ver esa película que tenían pendiente desde hace tiempo. Si estás en la búsqueda de algo corto, disfrutable e impactante a la vez, esta película podría ser para vos.

Prime Video acaba de agregar a su catálogo El menú, una comedia de terror estrenada en 2022, que no solo fue un éxito en su paso por los cines, sino que logra mantenerte enganchado desde el comienzo hasta incomodar.

La historia sigue a Tyler, un joven obsesionado con la alta cocina, y Margot, su acompañante de última hora, quienes viajan a una isla remota para cenar en Hawthorn, un exclusivo restaurante donde solo unos pocos privilegiados consiguen reserva. El lugar está dirigido por el enigmático chef Julian Slowik, una figura casi de culto dentro del mundo gastronómico.

Entre los comensales hay críticos gastronómicos, empresarios, celebridades y gente de gran poder adquisitivo dispuesta a pagar dinerales por comer bien. Desde el principio, todo parece una experiencia cuidadosamente orquestada. Todos son recibidos de forma especial y cada detalle está cuidado al extremo. Está claro que es mucho más que una cena, es una performance.

Pero a medida que el menú avanza, hay algo que no encaja del todo. Cada plato viene acompañado de un discurso del chef que empieza a incomodar. Slowik no solo está cocinando, está juzgando. Y cada uno de los invitados parece haber sido seleccionado por una razón muy específica.

El Menu - Trailer Oficial

Margot, que no pertenece a ese mundo de lujo ni comparte la fascinación de Tyler por la alta cocina, y rápidamente comienza a notar que hay algo profundamente mal en todo esto. A medida que la velada se vuelve más inquietante, la tensión, el humor negro y la crítica social se agudizan aún más.

Crítica social disfrazada de thriller gourmet

el menu 02 Searchlight Pictures

Detrás del juego macabro de El menú hay una crítica bastante filosa. La obsesión por lo exclusivo. El consumo como status. La idea de que pagar caro te da derecho a cualquier cosa.

El director Mark Mylod, conocido por su trabajo en la serie Succession, entiende muy bien ese universo de privilegio y lo lleva al extremo. Lo exagera, lo ridiculiza y después lo prende fuego.

Y todo esto funciona en buena medida gracias al elenco y en cómo están construidos los personajes. Margot, interpretada por Anya Taylor-Joy, no encaja del todo en ese mundo de elitismo culinario. Es la outsider. Y eso la convierte en el punto de entrada perfecto para el espectador. Del otro lado está el chef Slowik, encarnado por Ralph Fiennes, con otra actuación maravillosa en la que su presencia lo es todo. Completan el cast Nicholas Hoult, Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, y John Leguizamo.

Con 1 hora y 47 minutos de duración, El menú es una película perfecta para dejarte llevar, y que seguramente te va a dejar pensando. ¿Cuántas veces consumimos algo solo porque “hay que hacerlo”? ¿Cuánto hay de pose en todo eso? Si te gustan las historias originales con giros inesperados y actuaciones de primer nivel, esta peli es un sí rotundo.