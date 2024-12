Keila, muy incómoda con los comentarios y manoseo de Renato en Gran Hermano 2025: "Me agarró y me solté"

A pesar de no tener dos semanas al aire, "Gran Hermano 2025" ya tuvo su serie de escándalos, desde la actitud de Delfina, la primera eliminada, a los comentarios de Petrona que enfurecen a la casa. Sin embargo, los espectadores del reality de Telefe advirtieron que algo más siniestro podría estar sucediendo con Keila y Renato.

La fanática de la farándula y el influencer peruano conectaron fácilmente en los primeros días de la nueva temporada, llegando a iniciar rumores de romance con sus comentarios. Pero una sorprendente confesión de Keila en las últimas horas llamó la atención y provocó el enojo del público hacia Renato.

Keila de Gran Hermano se mostró incómoda con la atención de Renato

En un intercambio capturado por las cámaras de DGO, Keila le confesó a Martina, una de las nominadas, que tuvo que ponerle un límite a Renato: "Mi charla en el sillón fue esta: le dije que podemos joder y todo como amigos, pero no tanto porque pensá qué clips pasan", le pidió, pensando en lo que se verá desde afuera de la casa.

Lo cierto es que Keila Sosa entró a "Gran Hermano 2025" estando en pareja, y si bien parece cómoda bromeando sobre un posible romance entre ella y el jugador acusado de acomodo, no busca nada más. La hermanita agregó que Renato aceptó sus condiciones y le "habló" a su novio a través de las cámaras que graban la casa.

"Listo buenísimo, pero decilo. Me interesa que lo digas porque si seguís jodiendo lo van a pasar y le va a hacer mal", se quejó Keila, dando por terminada la cuestión. Sin embargo, pocas horas después Renato lanzó un nuevo comentario que incomodó al la joven influencer, quien fue a la habitación de los chicos a maquillar con su labial a una de sus amigas.

Renato de Gran Hermano hartó a Keila con su acercamiento. Foto: Instagram @renatorossinic

Al parecer, uno de los chicos de "Gran Hermano" sugirió que Keila le diera un beso en la nariz a Renato, provocando una polémica reacción del peruano: "Y le contesta 'yo le daría en la nariz, en la boca...'". El comentario no le causó gracia a Keila, pero la joven no quiso replicar en frente de los demás hombres: "Le clavé la cara de ojete, pero mal, y agarré el labial y me fui".

Martina, quien está en riesgo de irse por sus burlas a Luciana, no podía creer lo que escuchaba. Fue entonces que Keila agregó un dato que asustó a los fanáticos de "Gran Hermano": "Y ahora en la pileta no es que me dijo nada raro ni nada pero si se me pone acá...", confesó, haciendo seña con la mano para mostrar lo cerca que se pone Renato para hablarle.

"Y me agarraba. En una de las vueltas que el agua me llevaba me quiso agarrar de la cintura y me solté", agregó Keila, alarmando a su amiga. La confesión de la hermanita hundió todavía más la opinión de los espectadores de Telefe sobre el peruano, quien fue criticado en las redes sociales por sus comentarios contra Santiago "Tato".