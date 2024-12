Giuliano, en contra de los votantes de Gran Hermano 2025: "Si siguen sacando gente linda..."

La eliminación de Delfina sacudió la casa de "Gran Hermano", donde la mayoría de los nuevos participantes estaban convencidos de su perpetuidad en el juego. De cara a una nueva gala de eliminación, hermanitos como Chiara cambian su estrategia, pero a los ojos de Giuliano es el público de Telefe el que debe cambiar de opinión.

El vendedor de Venado Tuerto fue capturado por las cámaras de DGO consolando a Martina, una de las nominadas de la semana. Más allá de sus buenas intenciones, la justificación que le ofreció a la joven modelo provocó una fuerte reacción por parte del público de "Gran Hermano Argentina".

Giuliano disparó en contra del público de "Gran Hermano"

En la charla que siguió a la gala de nominación de este miércoles, Micaela expresó inseguridad debido a su cercanía con Delfina, la primera eliminada, y con quien se burló de Luciana de Gran Hermano en varias ocasiones. "Por eso, tengo miedo", le confesó la rubia a Giuliano, quien procedió a tranquilizarla.

"Igual vos no te vas", le aseguró el vendedor, y ante la duda de la modelo insistió con un inesperado razonamiento. "Nah, vos no te vas. Es imposible. O sea, si se van ustedes una poron... la gente que está sacando a la gente linda. ¿Estamos todos locos?", aseguró Giuliano, criticando al público del reality.

En las redes sociales, el comentario de Giuliano no ayudó a mejorar su imagen: "Pero esto es Gran Hermano no Miss Universo", señaló un fanático en Twitter (ahora X). "La gente fea los va a sacar a patadas de a uno de esa casa", aseguró otro. "Pero el público banca a la gente linda si tienen algo que ofrecer, gracia al menos, no como está piba que tiene menos onda que un renglón...", señaló un tercero, hablando de la modelo nominada.

Cabe mencionar que Delfina y sus aliadas fueron vistas compartiendo opiniones similares. En una charla en el sauna, Chiara, Delfina, Micaela y Jenifer criticaron a Luciana y resaltaron su propia belleza: "Nosotras somos más, no se si 'lindas', pero lo más común en belleza", comentó Chiara, quien fue vista en el yate de Independiente. "Tenemos la cara ordenada", agregó Delfina.

Los aliados de Giuliano quedaron nominados en "Gran Hermano"

Se formó una nueva placa de nominados en Gran Hermano. Foto: Prensa Telefe

Se van formando los primeros grupos dentro de la casa de "Gran Hermano 2025". Mientras Petrona intenta acercarse a Lourdes y "las girls", Giuliano formó una temprana alianza con Ulises, Renato, Juan Pablo, Martina, Jenifer y Chiara. El grupo se verá amenazado este domingo, con varios de sus miembros en la placa de nominados.

Renato y Martina fueron los primeros en caer en placa, fulminados por la líder de la semana, Sopa. Ulises fue elegido por el voto de la casa para completar la placa, junto a Luciana, Luz y Santiago. Uno de ellos podrá ser salvado del voto del público este jueves, por decisión de Sopa.