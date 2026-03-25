¡Bombazo! Santiago del Moro confirmó que una figura se retira de Gran Hermano

El conductor del reality de Telefe sorprendió a todos al compartir una contundente información que generó tensión en los fans.

Gran Hermano 2026 se encuentra pasando momentos turbulentos y es que el reality de Telefe está siendo criticado duramente en las redes sociales. En medio de todo esto, Santiago del Moro confirmó que una de las figuras decidió retirarse.

El conductor compartió a través de sus redes sociales la noticia que sorprendió a los fanáticos del Big Show y, por supuesto, hay máxima expectativa por ver si la persona que se va es un participante o una participante, algo que Del Moro no quiso mencionar en su escrito.

"Me informa el Big que lamentablemente esta noche alguien se retira del juego. 'Abandono'. Y hoy 22.15, gala de nominación", expresó Santiago en su cuenta de Instagram. El mismo texto fue replicado posteriormente por la cuenta oficial de Gran Hermano.

Santiago del Moro confirmó que una figura se va de Gran Hermano Captura de pantalla 2026-03-25 180218 El comunicado de Santiago del Moro. Foto: Instagram / @santidelmoro. En horas de la tarde, Guido Záffora comentó que "cortaron la transmisión de Gran Hermano porque Titi, Yipio y Dani estaban hablando con Mavinga y Mavinga dijo que se quiere ir de la casa", sostuvo el periodista.