¡Se le vió todo! Brian Sarmiento es el protagonista del blooper viral de Gran Hermano por salir corriendo del baño
El exfutbolista salió rapidísimo del inodoro en un intento desesperado por atender el llamado de Santiago del Moro.
La edición de Gran Hermano Generación Dorada sumó este jueves un capítulo que quedará grabado en los anales del bizarro televisivo. Lo que comenzó como una tensa dinámica impuesta por Santiago del Moro terminó en una escena que ya inunda las redes sociales.
El protagonista de este blooper involuntario fue Brian Sarmiento, quien en su afán por ganar protagonismo en el juego, protagonizó una corrida desesperada que dejó muy poco a la imaginación y desató las carcajadas tanto de sus compañeros como de los televidentes.
Brian Sarmiento del inodoro al teléfono sin escalas
La consigna del Big parecía sencilla pero escondía una trampa letal para la convivencia. Quien lograra atender el "teléfono dorado" recibía el poder de elegir a diez convivientes para dejarlos fuera de la esperada fiesta del sábado, evento sagrado por el alcohol y la música.
Sin embargo, Del Moro se guardó un as bajo la manga que los hermanitos desconocían: el valiente que levantara el tubo también quedaría automáticamente excluido del festejo. En medio de esa atmósfera de especulación, el sonido del teléfono disparó la adrenalina de todos, pero nadie esperaba la reacción de Brian.
Sarmiento se encontraba utilizando el baño cuando el sonido dorado retumbó en toda la propiedad. Sin dudarlo un segundo, el participante salió literalmente disparado del baño con los pantalones por las rodillas, en una carrera frenética por llegar antes que el resto.
La imagen de Brian intentando correr con la ropa baja y la urgencia a cuestas se convirtió instantáneamente en el clip más compartido de la temporada, generando una catarata de reacciones en X donde no perdonaron el detalle. Brian, fiel a su estilo desfachatado, intentó tomarse la situación con humor, aunque el "regalito" visual que dejó en el camino ya forma parte de los grandes hitos de la Generación Dorada.
Lo cierto es que Telefe encontró en esta escena el combustible necesario para liderar el rating de la noche. La espontaneidad de Sarmiento demuestra que, a pesar de las estrategias calculadas, el reality siempre regala momentos donde el instinto supera a la razón.