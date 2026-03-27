¡Se le vió todo! Brian Sarmiento es el protagonista del blooper viral de Gran Hermano por salir corriendo del baño

El exfutbolista salió rapidísimo del inodoro en un intento desesperado por atender el llamado de Santiago del Moro.

Sus compañeros no pudieron contener la risa ante la aparatosa caída de Brian Sarmiento. / Prensa Telefe

La edición de Gran Hermano Generación Dorada sumó este jueves un capítulo que quedará grabado en los anales del bizarro televisivo. Lo que comenzó como una tensa dinámica impuesta por Santiago del Moro terminó en una escena que ya inunda las redes sociales.

Así fue el gracioso blooper de Brian Sarmiento en GH. El protagonista de este blooper involuntario fue Brian Sarmiento, quien en su afán por ganar protagonismo en el juego, protagonizó una corrida desesperada que dejó muy poco a la imaginación y desató las carcajadas tanto de sus compañeros como de los televidentes.

Brian Sarmiento del inodoro al teléfono sin escalas La consigna del Big parecía sencilla pero escondía una trampa letal para la convivencia. Quien lograra atender el "teléfono dorado" recibía el poder de elegir a diez convivientes para dejarlos fuera de la esperada fiesta del sábado, evento sagrado por el alcohol y la música.

brian sarmiento gran hermano El "teléfono dorado" fue el detonante de una escena que ya circula como meme en redes. Captura TV Telefe Sin embargo, Del Moro se guardó un as bajo la manga que los hermanitos desconocían: el valiente que levantara el tubo también quedaría automáticamente excluido del festejo. En medio de esa atmósfera de especulación, el sonido del teléfono disparó la adrenalina de todos, pero nadie esperaba la reacción de Brian.

Sarmiento se encontraba utilizando el baño cuando el sonido dorado retumbó en toda la propiedad. Sin dudarlo un segundo, el participante salió literalmente disparado del baño con los pantalones por las rodillas, en una carrera frenética por llegar antes que el resto.