Daniela Celis confesó una grave infidelidad estando en Gran Hermano: "Hice de todo..."
La influencer recordó el doloroso reencuentro con el hombre que la acompañó durante cinco años antes de entrar al reality.
Daniela Celis pasó por el ciclo Casino Deluxe y, frente a Emilia Attias, decidió sacar a la luz uno de los capítulos más culposos de su pasado sentimental. La ex Gran Hermano, que hoy vive un presente pleno como madre, no anduvo con vueltas al recordar la "peor traición" que cometió.
Se trata de la infidelidad televisada a quien fuera su compañero de vida durante nada más que cinco años. Entre lágrimas y mucha honestidad, Pestañela detalló el impacto de romper un pacto de fidelidad frente a millones de espectadores, transformando su paso por la casa más famosa del país en un torbellino de pasión y engaño.
La peor infidelidad de Daniela Celis
Antes de ingresar al certamen de Telefe, la joven mantenía un vínculo estable con un hombre veinte años mayor, basado en el respeto y el aprendizaje. El acuerdo era una pausa estratégica, pero con un límite claro: nada de terceros. Sin embargo, la química con Thiago Medina fue más fuerte que cualquier promesa.
“Yo en la casa me enamoro, tengo relaciones sexuales, ocho veces en un día con Thiago, hice de todo en todos lados. Te imaginarás cuando salí...“, disparó Daniela, dimensionando el choque que significó para su ex verla desplegar su vida íntima en horario central.
Al salir del aislamiento, la realidad golpeó con fuerza. Daniela tuvo que retirar sus pertenencias de la casa que compartía con el empresario. El encuentro fue devastador para ambos: “Me miró y me dijo por qué y se puso a llorar. Lo vi destrozado. Él fue siempre leal conmigo, me ayudó en un montón de cosas, fue una gran persona para mí, no podía verlo la cara, se me caía la cara de vergüenza, me moría, no sabía qué decirle, qué hacer”.
Finalmente, la morocha reflexionó sobre el peso del "autocastigo" que se impuso durante meses por haber lastimado a alguien que solo le dio bondad. Aún así, hoy mira hacia atrás con la madurez de quien entiende que los errores fueron parte de su crecimiento personal.
“Es la vida, me tocó aprender muchas cosas, y gracias a eso hoy en día soy una señora, soy una madre”, concluyó Daniela Celis, cerrando una etapa de mucha exposición para dar paso a su nueva identidad familiar.