Daniela Celis confesó una grave infidelidad estando en Gran Hermano: "Hice de todo..."

La influencer recordó el doloroso reencuentro con el hombre que la acompañó durante cinco años antes de entrar al reality.

Daniela miró sus errores del pasado como lecciones de vida. / Captura de pantalla Archivo MDZ

Daniela Celis pasó por el ciclo Casino Deluxe y, frente a Emilia Attias, decidió sacar a la luz uno de los capítulos más culposos de su pasado sentimental. La ex Gran Hermano, que hoy vive un presente pleno como madre, no anduvo con vueltas al recordar la "peor traición" que cometió.

portada daniela celis Daniela Celis se sinceró sobre su pasado amoroso. Captura de streaming Se trata de la infidelidad televisada a quien fuera su compañero de vida durante nada más que cinco años. Entre lágrimas y mucha honestidad, Pestañela detalló el impacto de romper un pacto de fidelidad frente a millones de espectadores, transformando su paso por la casa más famosa del país en un torbellino de pasión y engaño.

La peor infidelidad de Daniela Celis Antes de ingresar al certamen de Telefe, la joven mantenía un vínculo estable con un hombre veinte años mayor, basado en el respeto y el aprendizaje. El acuerdo era una pausa estratégica, pero con un límite claro: nada de terceros. Sin embargo, la química con Thiago Medina fue más fuerte que cualquier promesa.

daniela celis thiago medina (1) Thiago Medina fue el detonante del fin de la relación previa de Daniela Celis. Archivo MDZ “Yo en la casa me enamoro, tengo relaciones sexuales, ocho veces en un día con Thiago, hice de todo en todos lados. Te imaginarás cuando salí...“, disparó Daniela, dimensionando el choque que significó para su ex verla desplegar su vida íntima en horario central.

daniela celis thiago medina La influencer reconoció que la culpa la acompañó durante mucho tiempo después de la fama. Archivo MDZ Al salir del aislamiento, la realidad golpeó con fuerza. Daniela tuvo que retirar sus pertenencias de la casa que compartía con el empresario. El encuentro fue devastador para ambos: “Me miró y me dijo por qué y se puso a llorar. Lo vi destrozado. Él fue siempre leal conmigo, me ayudó en un montón de cosas, fue una gran persona para mí, no podía verlo la cara, se me caía la cara de vergüenza, me moría, no sabía qué decirle, qué hacer”.